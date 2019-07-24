Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России

Наука print

Главной темой июльского выпуска журнала The Time стало покорение Луны. Обложка издания демонстрирует ведущие космические державы, среди которых нет России. 

Как уточняет телеканал "360", статья под названием "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне" снабжена картинкой, на которой изображены четверо космонавтов, бегущих в Луне. На костюме одного из них различим флаг Соединенных Штатов, на одежде второго - флаг Китая, третий космонавт является отсылкой к компании бизнесмена Илона Маска SpaceX, а последний остался безымянным. 

По мнению американских журналистов, именно США и Китай добились наибольшего прогресса в своих лунных программах. Соперничество между этими странами в статье сравнили с противостоянием США и СССР в годы Холодной войны.

Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт. Статья прошлого века вышла под названием "Гонка за Луной". 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы time ссср луна космос россия журнал обложка лунная программа
Обсудить
Актуальная аналитика
Военные новости
Россия проигрывает от совместного патрулирования с ВВС Китая
Здоровье и профилактика
Рассеянный склероз: причины, симптомы, лечение
Новости Грузии
Грузия к России: шаг вперед - десять назад?
Новости Все >
Украинский боксер Усик посвятил стихи скончавшемуся Дадашеву
Тест системы электронного голосования прошел без сбоев
РПЛ разрешила "Оренбургу" принять "Зенит" на домашнем стадионе
Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России
В Японии показали медали Олимпиады-2020
Экс-президент Киргизии вылетит в Москву с российской авиабазы
Жириновский: без изменения системы управления страной развития не будет
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Банки Швейцарии стали выдавать кредиты по отрицательной ставке
Пост Криштиану Роналду в Instagram стоит почти $1 млн
Последние материалы
В Японии показали медали Олимпиады-2020
Экс-президент Киргизии вылетит в Москву с российской авиабазы
Жириновский: без изменения системы управления страной развития не будет
Памфилова упрекнула некоторых кандидатов в Мосгордуму в невежестве
Банки Швейцарии стали выдавать кредиты по отрицательной ставке
Пост Криштиану Роналду в Instagram стоит почти $1 млн
Самым популярным сериалом среди россиян оказалась "Игра престолов"
Сергей "Паук" Троицкий предложил главе ЦИК записать совместный трек
Лопыревой предложили должность в руководстве футбольного клуба
Более 30 детей в Хабаровске отравились водой из пешеходного фонтана
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Военные новости
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Новости Европы
Меркель отказалась рассказать о своем недуге, но пригрозила России
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль

Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.

Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Военные новости
Была ли необходимость у Ту-95 "демонстрировать флаг" Южной Корее?
Новости Украины
Россия ответит Украине и Канаде на непризнание российских паспортов дончан
Новости Украины
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Человеческий фактор
Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге

Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.

Активистку Елену Григорьеву обнаружили убитой в Санкт-Петербурге
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Евросоюз
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Общество
В России создадут трудовые лагеря для заключенных
Шоу-бизнес
Бузову назвали "некрасивой женщиной с грубыми чертами лица"
Любовь Степушова Россия проигрывает от совместного патрулирования с ВВС Китая Любовь Степушова Игорь Буккер Найден дом Андрея Первозванного и апостола Петра Игорь Буккер Руслан Веснянко Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно Руслан Веснянко
Комментарии
Грузия к России: шаг вперед - десять назад?
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Истребители Южной Кореи открыли огонь по российским самолетам
Банки Швейцарии стали выдавать кредиты по отрицательной ставке
Продав Болгарии F-16, США ее разорят
Продав Болгарии F-16, США ее разорят
Грузия к России: шаг вперед - десять назад?
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Тотальная украинизация: русскоязычным уже больно
Величайший обман XX века: Маринеско потопил корабль с беженцами
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Лопыревой предложили должность в руководстве футбольного клуба
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ