Time повторил обложку журнала с покорителями Луны без России

Главной темой июльского выпуска журнала The Time стало покорение Луны. Обложка издания демонстрирует ведущие космические державы, среди которых нет России.

Как уточняет телеканал "360", статья под названием "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне" снабжена картинкой, на которой изображены четверо космонавтов, бегущих в Луне. На костюме одного из них различим флаг Соединенных Штатов, на одежде второго - флаг Китая, третий космонавт является отсылкой к компании бизнесмена Илона Маска SpaceX, а последний остался безымянным.

По мнению американских журналистов, именно США и Китай добились наибольшего прогресса в своих лунных программах. Соперничество между этими странами в статье сравнили с противостоянием США и СССР в годы Холодной войны.

Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт. Статья прошлого века вышла под названием "Гонка за Луной".