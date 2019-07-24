Главной темой июльского выпуска журнала The Time стало покорение Луны. Обложка издания демонстрирует ведущие космические державы, среди которых нет России.
Как уточняет телеканал "360", статья под названием "Участвующие в поединке супердержавы. Соперничающие миллиардеры. Внутри новой гонки к Луне" снабжена картинкой, на которой изображены четверо космонавтов, бегущих в Луне. На костюме одного из них различим флаг Соединенных Штатов, на одежде второго - флаг Китая, третий космонавт является отсылкой к компании бизнесмена Илона Маска SpaceX, а последний остался безымянным.
По мнению американских журналистов, именно США и Китай добились наибольшего прогресса в своих лунных программах. Соперничество между этими странами в статье сравнили с противостоянием США и СССР в годы Холодной войны.
Обложка журнала повторяет номер от 1968 года, где были изображены советский космонавт и американский астронавт. Статья прошлого века вышла под названием "Гонка за Луной".
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