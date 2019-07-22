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Источник Правда.Ру

BBC: спецслужбы РФ разрабатывают систему слежения за интернет-юзерами

Наука » Технологии print

В середине июля журналисты получили доступ к секретным данным российской компании "Сайтек", которая занималась разработкой ПО для спецслужб России. К журналистам файлы попали от неизвестной группы хакеров, которая взломала сервера компании в середине июля.

В подтверждение взлома хакеры опубликовали на главной странице компании в интернете известную мем-картинку. Оказалось, что компания работала над 20 непубличными проектами для российских спецслужб, среди которых находилась и система для слежения за пользователями в интернете "Наутилус-С".

Эта система была разработана еще в 2012 году по заказу НИИ "Квант". Она позволяла отслеживать перемещение пользователей в популярном анонимном браузере Tor. Суть работы системы заключалась в том, что она запускала специальный прокси-сервер, через который осуществлялось подключение к сети.

Таким образом, можно было отслеживать перемещение по глобальной сети подключившегося к серверу пользователя. Также разработчики "Сайтека" работали над подменой содержимого веб-страниц. То есть у специалистов была возможность заменять контент на сайтах для тех пользователей, которые используют специальный сервер.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что анонимности в интернете не существует. Даже в мессенджерах типа Telegram, а то и Signal, куда менее известном, но куда более анонимном. И дело даже не в том, что наш интернет «прозрачен» и любой пользователь социальной сети сообщает сам о себе в профиле столько, сколько любые спецслужбы при допросе не добьются. Всё как всегда несколько хитрее.

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Темы bbc взлом сайтек хакеры слежение интернет
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