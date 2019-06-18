Интернет-портал Rambler назначил Анну Иванову директором по цифровой стратегии и коммуникациям департамента интернет-маркетинга медиа-холдинга Rambler&Co.
Напомним, что ранее специалист занимала пост генерального директора российской новостной сети СМИ2 — одного из крупнейших в стране новостных агрегаторов.
Согласно предоставленной информации, в обязанности Анны Ивановой будут входить разработка и внедрение маркетинговой стратегии медиа-активов холдинга Rambler&Co и реализация стратегических проектов с партнерами компании.
Главной целью деятельности Ивановой станет расширение аудиторных показателей и укрепление позиций медиа-площадок Rambler&Co.
Напомним, что в апреле текущего года акционером Rambler Group стал Сбербанк.
После приобретения акций компании Сбербанк заявил о намерении превратить холдинг в лидера отечественного рынка медиа-ресурсов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты выявили уровень агрессии в российском сегменте сети Интернет.
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