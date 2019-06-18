Экс-глава СМИ2 возглавит отдел цифровой стратегии купленного Сбербанком Рамблера

Интернет-портал Rambler назначил Анну Иванову директором по цифровой стратегии и коммуникациям департамента интернет-маркетинга медиа-холдинга Rambler&Co.



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Напомним, что ранее специалист занимала пост генерального директора российской новостной сети СМИ2 — одного из крупнейших в стране новостных агрегаторов.

Согласно предоставленной информации, в обязанности Анны Ивановой будут входить разработка и внедрение маркетинговой стратегии медиа-активов холдинга Rambler&Co и реализация стратегических проектов с партнерами компании.

Главной целью деятельности Ивановой станет расширение аудиторных показателей и укрепление позиций медиа-площадок Rambler&Co.

Напомним, что в апреле текущего года акционером Rambler Group стал Сбербанк.

После приобретения акций компании Сбербанк заявил о намерении превратить холдинг в лидера отечественного рынка медиа-ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты выявили уровень агрессии в российском сегменте сети Интернет.

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