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Источник Правда.Ру

Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам

Наука » Технологии print

Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития. Новое вещество может использоваться в батареях нового поколения и полностью вытеснить использование лития.


Зачем покупать новый аккумулятор если есть солнечная батарея! Недозарядка АКБ

Вещество уже во множество раз превосходит литий. Заряд батареи происходит всего за 18 секунд. Для такого результата исследователи использовали органические соединения на основе политрифениламина. Он гарантирует быстрый разряд и заряд батареи, а также сохранение емкости при постоянной эксплуатации.

Однако пока вещество не сможет быть запущено в массовое производство из-за одного существенного недостатка - нестабильности. При больших напряжениях есть вероятность, что вещество может повести себя нестабильно. Поэтому ученые еще продолжают исследования.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России могут появиться автомобильные дороги из солнечных батарей.

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Темы катод Литий технологии аккумулятор
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