Ученые из России создали эффективную замену литиевым аккумуляторам

Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития. Новое вещество может использоваться в батареях нового поколения и полностью вытеснить использование лития.



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Вещество уже во множество раз превосходит литий. Заряд батареи происходит всего за 18 секунд. Для такого результата исследователи использовали органические соединения на основе политрифениламина. Он гарантирует быстрый разряд и заряд батареи, а также сохранение емкости при постоянной эксплуатации.

Однако пока вещество не сможет быть запущено в массовое производство из-за одного существенного недостатка - нестабильности. При больших напряжениях есть вероятность, что вещество может повести себя нестабильно. Поэтому ученые еще продолжают исследования.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что в России могут появиться автомобильные дороги из солнечных батарей.

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