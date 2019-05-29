Японская компания The Pokemon Company анонсировала новое приложение Pokemon Sleep. Чтобы зарабатывать в нем очки пользователю будет достаточно хорошо выспаться.
Как уточняет издание Polygon, приложение будет отслеживать качество и время сна игрока, а при достижении нужного результата - вознаграждать. Приложение призвано превратить здоровый сон в развлечение, заявляют разработчики.
Компания также разработала устройство Pokemon Go Plus Plus, позволяющее отслеживать показатели сна с помощью встроенного акселерометра. Полученные данные через Bluetooth будут передаваться в Pokemon Sleep.
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