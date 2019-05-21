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Nature Geoscience: под ледяной поверхностью Плутона может быть теплый океан

Наука » Экология » Космос print

Под ледяной поверхностью Плутона сегодня может находиться теплый жидкий океан.


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Об этом сообщает научное издание Nature Geoscience.

Такую гипотезу, отмечают средства массовой информации, выдвинули ученые из Японии.

В 2015-м году, напоминает Nature Geoscience, космический зонд New Horizons впервые сблизился с Плутоном. Аппарат сделал детальные снимки поверхности карликовой планеты и всех ее спутников.

В кадры попала и так называемая равнина Спутника — вытянутая, светлая и плоская ледяная низина в районе экватора диаметром почти 1500 километров. Это, заявили тогда ученые, может быть доказательством существования на Плутоне скрытого подо льдом жидкого океана.

Для древней планеты столь карликового размера, признали ученые, это крайне и крайне удивительно.

Японские исследователи же считают, Плутон действительно может хранить в себе океан. Под поверхностью равнины Спутника может быть изолирующий слой газовых гидратов. Они, поясняют астрономы из Страны восходящего Солнца, крайне слабо проводят тепло и вполне могли бы обеспечить достаточную изоляцию для сохранения жидкости в более глубоких слоях.

Теоретически, передает научные изыскания японских ученых издание Nature Geoscience, подповерхностный океан может сохраняться на Плутоне до сих пор.

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Темы океан наука Плутон космос ученые Япония
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