В США планируют разработать сверхзвуковой пассажирский самолет

Авиаконструкторская компания Hermeus объявила о поиске начального капитала для создания сверхзвукового пассажирского самолета. По заявлению представителей организации, лайнер сможет развивать скорость до 6,2 тысяч километров в час.



Who We Are | Hermeus

Первые средства на разработку уже найдены, пишет ТАСС. Финансовым партнером компании стал венчурный фонд Khosla Ventures и еще несколько частных инвесторов. На их средства проведут разработку и испытания нового сверхзвукового лайнера.

Если проект удастся, отмечают в Hermeus, трансатлантический перелет из Нью-Йорка в Лондон займет полтора часа (сейчас перелет длится семь часов). Руководство фирмы сообщило, что хотело бы начать серийное производство лайнера через 8-10 лет.

Фото:hermeus.com

Читайте также:

Новый фильм киносаги "Звездные войны" увидит свет в 2022-м