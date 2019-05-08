Новый фильм киносаги "Звездные войны" увидит свет в 2022-м

Очередная трилогия популярной киносаги "Звездные войны" начнет выходить в 2022-м году.

Об этом, ссылаясь на The Walt Disney Company, сообщает новостное издание Reuters.

Напомним, что в декабре текущего года в российском прокате стартовал девятый эпизод киносаги — "Восхождение Скайуокера". Этот фильм завершил трилогию продолжений к предыдущим шести частым истории.