Ученые обнаружили в Тихом океане бактерию, что не может жить без мышьяка

В океане обнаружены бактерии, в ДНК которых есть гены, необходимые для дыхания мышьяком вместо кислорода.
О любопытном открытии ученых сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Так, напоминают авторы материала, мышьяк ядовит практически для всех организмов. Но есть и редкие исключения. Недавно, сообщает PNAS, ученые обнаружили в Тихом океане бактерию, что активно пользуется мышьяком и не может без него жить.
Эта бактерия и подобные ей живые организмы, указывают ученые, живут и процветают в далеких океанских глубинах, где кислород в дефиците.
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