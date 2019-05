Ученые обнаружили в Тихом океане бактерию, что не может жить без мышьяка

В океане обнаружены бактерии, в ДНК которых есть гены, необходимые для дыхания мышьяком вместо кислорода.

О любопытном открытии ученых сообщает научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, напоминают авторы материала, мышьяк ядовит практически для всех организмов. Но есть и редкие исключения. Недавно, сообщает PNAS, ученые обнаружили в Тихом океане бактерию, что активно пользуется мышьяком и не может без него жить.

Эта бактерия и подобные ей живые организмы, указывают ученые, живут и процветают в далеких океанских глубинах, где кислород в дефиците.