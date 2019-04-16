Новый российский голосовой помощник "Санек" подскажет, где можно выпить



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Компания-разработчик приложения iDrink, которое позиционирует себя как каталог баров и ресторанов ведет разработку голосового помощника "Санек". По информации разработчиков, "Санек" будет активироваться по фразе "Санек, хочу выпить" и подскажет ближайшее место, где можно употребить алкоголь.

Более того, активировать помощника можно будет просто назвав его имя и любое название алкогольного напитка. Например, фраза "Санек, вино" подскажет ближайший винный магазин, либо ресторан, где есть винная карта.

Разработчики обращают внимание на то, что все созданные голосовые помощники: "Алиса", Siri и другие — используют женские голоса. Компания даже провела собственное небольшое исследование, которое показало, что пользователи больше доверяют мужскому голосу в вопросах связанных с алкоголем.

В компании рассказали, что изначально хотели адаптировать "Алису" для своих нужд, но она отказалась обучаться и рекомендовать питейные заведения из-за консервативных взглядов. Озвучить "Санька" уже предложили Сергею Шнурову и Михаилу Боярскому.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала и объясняла почему "Алиса" от "Яндекса" критиковала президента России Владимира Путина.

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