Прожившие неделю на МКС мыши стали коллективно бегать кругами

Отправленные на Международную космическую станцию (МКС) лабораторные мыши начали коллективно бегать кругами после 7-10 дней, проведенных на борту орбитальной станции.



https://www.youtube.com/watch?v=Xti1o3XUMVQ

По данным научного издания Scientific Reports, исследователи поставили задачу выяснить, как длительное пребывание в космосе влияет на организм. На мышах это можно было бы проследить быстрее, чем на людях.

В первые дни эксперимента мыши вели себя точно так же, как и их земные собратья: они ели, умывались, изучали пространство и контактировали друг с другом. Затем мыши адаптировались к условиям невесомости и стали перемещаться по клеткам, цепляясь за стенки хвостами.

Через 7-10 дней после начала эксперимента поведение мышей изменилось еще больше - мыши начали коллективно бегать кругами, что привело ученых в удивление.

Однако так делали только молодые особи, отмечается в материале. Это позволило исследователям предложить, что мыши получали удовольствие от физической активности в условиях невесомости, поскольку потребность в движении у молодых особей гораздо выше, чем у остальных.

Все мыши благополучно пережили эксперимент. Ученые отметили хороший вес, состояние здоровья и шкуры у грызунов.

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