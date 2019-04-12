Прожившие неделю на МКС мыши стали коллективно бегать кругами

Отправленные на Международную космическую станцию (МКС) лабораторные мыши начали коллективно бегать кругами после 7-10 дней, проведенных на борту орбитальной станции.
По данным научного издания Scientific Reports, исследователи поставили задачу выяснить, как длительное пребывание в космосе влияет на организм. На мышах это можно было бы проследить быстрее, чем на людях.
В первые дни эксперимента мыши вели себя точно так же, как и их земные собратья: они ели, умывались, изучали пространство и контактировали друг с другом. Затем мыши адаптировались к условиям невесомости и стали перемещаться по клеткам, цепляясь за стенки хвостами.
Через 7-10 дней после начала эксперимента поведение мышей изменилось еще больше - мыши начали коллективно бегать кругами, что привело ученых в удивление.
Однако так делали только молодые особи, отмечается в материале. Это позволило исследователям предложить, что мыши получали удовольствие от физической активности в условиях невесомости, поскольку потребность в движении у молодых особей гораздо выше, чем у остальных.
Все мыши благополучно пережили эксперимент. Ученые отметили хороший вес, состояние здоровья и шкуры у грызунов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что экипаж корабля "Союз МС-08" привез с собой c Международной космической станции (МКС) пылевой фильтр с корабля "Союз М-09", в котором была просверлена дыра.
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