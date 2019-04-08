Создан телефон с бесплатной голосовой связью и интернетом

Стартап Volk Wireless создал телефон, который способен обеспечивать бесплатную голосовую связь и интернет. Модель носит название Volk One. Уникальность телефона состоит в том, что он может выступать в роли маршрутизатора.

Объединяясь в масштабную сеть, Volk One может обеспечивать своего обладателя бесплатной голосовой связью и интернетом. Однако можно будет использовать столько трафика, сколько передал сам. Далее — придется оплачивать по цене 1 доллар за 1 гигабайт.

Однако эксперты утверждают, чтобы сеть начала нормально функционировать телефоны Volk One должны стать такими же популярными, как iPhone. У стартапа также очень странная система распространения телефонов. Просто купить Volk One не получится, поскольку нужно получить приглашения от того, кто уже имеет данный телефон.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что исследователи связали чрезмерную увлеченность смартфоном с лишним весом. Ученые из США указывают, что ожирение стало одной из главных причин неудовлетворительного здоровья современной молодежи.

Читайте также:

Чрезмерная увлеченность смартфоном напрямую связана с лишним весом