Чрезмерная увлеченность смартфоном напрямую связана с лишним весом

Ученые из Соединенных Штатов Америки выяснили, что между постоянным отвлечением внимания на смартфон и избыточным весом существует прямая связь.

Свою работу американские исследователи опубликовали в издании Brain Imaging and Behavior.

Ученые из США указывают, что ожирение стало одной из главных причин неудовлетворительного здоровья современной молодежи. Пик эры цифровых развлечений, вдруг поняли исследователи, приходится именно на это поколение молодых людей. Тогда ученые решили провести эксперимент с целью выяснить, существует ли взаимосвязь между чрезмерным увлечением современными технологиями — смартфонами, планшетами и компьютерами — и лишним весом.

Эксперты отобрали полторы сотни добровольцев в возрасте от 18 до 23 лет. Молодые люди рассказали дотошным ученым, часто ли они пользуются смартфонами и планшетами и прибегают ли они к ним в неподобающей обстановке. Например, проверяют ли уведомления о сообщениях во время личной беседы или постоянно отвлекаются на них на работе или учебе.

Затем ученые замерили индекс массы тела участников эксперимента и обнаружили примечательную и симптоматичную связь. Оказалось, что те из молодых людей, кто постоянно и часто отвлекаются на свой смартфон, имеют больший индекс массы тела.

После добровольцы прошли сканирование магнитно-резонансным томографом. При сканировании ученые показывали им серию изображений, среди которых попадались и картинки с аппетитными, но жирными и вредными блюдами. Исследователи отметили, что наиболее сильно на картинки с едой реагировал мозг тех молодых людей, что чрезмерно увлечены своими смартфонами.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что популярный новостной портал составил список вещей, на которые стыдно брать кредит и просить в долг. Так, в рейтинг попали шикарный банкет, дорогие современные гаджеты, бесполезные личностные тренинги, дорогие детские игрушки и даже репетиторы.

Читайте также:

Гаджеты будущего: какими они будут.