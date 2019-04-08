Российские модули на МКС оснастят бронированной противометеоритной защитой

Научно-энергетический и узловой модули, которые в ближайшее время установят на российском сегменте Международной космической станции, будут иметь противометеоритную защиту.
Противометеоритная защита будет изготовлена из специальной бронежилетной ткани. Она, что примечательно, будет отечественного производства. Но, по словам экспертов, в создании защиты принимали участие и специалисты из Соединенных Штатов Америки. Дело в том, поясняют инженеры, что функционально-грузовой блок "Заря" — первый модуль МКС, на который будет установлена защита — создавался на деньги США.
Научно-энергетический и узловой модули должны отправиться к станции в 2021 и 2022 годах соответственно, сообщают эксперты.
Необходимость оснащения модулей на Международной космической станции бронированной противометеоритной защитой вызвана большим количеством так называемого космического мусора в околоземной орбите.
Отметим, что МКС — Международная космическая станция — представляет собой пилотируемую орбитальную станцию, что используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Станция начала свою работу в 1998-м году.
Напомним, что МКС — международный проект. На сегодняшний день в нем так или иначе принимают участие США, Россия, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Франция и Швеция.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одна из трех новых батарей, совсем недавно установленных снаружи американского сегмента Международной космической станции, внезапно вышла из строя.
Читайте также:
МКС продырявили еще в России и пытались скрыть.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Быстро устают и болят ноги? Причиной может быть деформация стопы. Врачи говорят, что опасно не само плоскостопие, а его последствия. В первую очередь, нарушается работа позвоночника и всего опорно-двигательного аппарата. Неправильная нагрузка приводит к «зажатости» шейных мышц. Мозгу не хватает кислорода, отсюда - головные боли, головокружение и даже обмороки. Чтобы этого избежать, срочно отправляйтесь к ортопеду!
Несмотря на недовольство большинства населения пенсионной псевдореформой и множеством других действий властей, вызывающих все большее обнищание самых бедных слоев населения, протестные настроения в трудовых коллективах не растут. Об этом и многом другом "Правде.Ру" рассказал первый секретарь "Объединенной коммунистической партии" Владимир Лакеев.
Утром 5 апреля 1242 года началась битва на Чудском озере, известная как Ледовое побоище. Русские войска сражались с "псами-рыцарями" Тевтонского ордена. Пришельцы притязали на новгородские земли и надеялись на легкую победу. Но во главе русского воинства стоял тот, кого по праву можно назвать православным рыцарем, - святой князь Александр Невский.
Боливарианская Республика Венесуэла строит социализм, но не совсем такой, как на Кубе и был в СССР. Там остаются богатые люди. Их, с одной стороны, стараются прижать, но не насильственно, а демократически и финансово. А с другой стороны, на них распространяются и некоторые льготы. Об этом рассказал обозреватель "Правды.Ру", вернувшийся из Венесуэлы.