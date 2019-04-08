Российские модули на МКС оснастят бронированной противометеоритной защитой

Научно-энергетический и узловой модули, которые в ближайшее время установят на российском сегменте Международной космической станции, будут иметь противометеоритную защиту.

Противометеоритная защита будет изготовлена из специальной бронежилетной ткани. Она, что примечательно, будет отечественного производства. Но, по словам экспертов, в создании защиты принимали участие и специалисты из Соединенных Штатов Америки. Дело в том, поясняют инженеры, что функционально-грузовой блок "Заря" — первый модуль МКС, на который будет установлена защита — создавался на деньги США.

Научно-энергетический и узловой модули должны отправиться к станции в 2021 и 2022 годах соответственно, сообщают эксперты.

Необходимость оснащения модулей на Международной космической станции бронированной противометеоритной защитой вызвана большим количеством так называемого космического мусора в околоземной орбите.

Отметим, что МКС — Международная космическая станция — представляет собой пилотируемую орбитальную станцию, что используется как многоцелевой космический исследовательский комплекс. Станция начала свою работу в 1998-м году.

Напомним, что МКС — международный проект. На сегодняшний день в нем так или иначе принимают участие США, Россия, Япония, Канада, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария, Франция и Швеция.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одна из трех новых батарей, совсем недавно установленных снаружи американского сегмента Международной космической станции, внезапно вышла из строя.

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