В NASA сообщили о поломке батареи на МКС

Одна из трех новых батарей, совсем недавно установленных снаружи американского сегмента Международной космической станции, внезапно вышла из строя.

Об этом сообщили в NASA, Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства Соединенных Штатов Америки.

Так, указывают специалисты, три новых батареи были доставлены на Международную космическую станцию осенью минувшего года. Уставили их с помощью дистанционного манипулятора, сообщают в NASA. Буквально на днях — 22 марта — американские астронавты вышли в открытый космос и подключили аппаратуру.

Затем специалисты на планете Земля тут же проверили работоспособность канала электропитания с тремя новыми аккумуляторными батареями. В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США отмечают, что техника работала исправно.

Спустя несколько дней одна из трех установленных батарей внезапно вышла из строя.

В данный момент инженеры пытаются установить причины неполадки и устранить их. Специалисты подчеркивают, что на работе Международной космической станции поломка одной из батарей никак не отразится.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что корпорация The Boeing Company, один из крупнейших в мире производителей авиационной, космической и военной техники, имеет тесные связи с правительством Соединенных Штатов Америки. Благодаря этому, указывает The Washington Post, в стране были приняты законы, которые фактически ограничили полномочия регулирующих органов в техническом контроле над Boeing.

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