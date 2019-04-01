Китайские вузы начнут обучать студентов по специальности "искусственный интеллект"

Власти Китая отмечают повышенный спрос на специалистов по искусственному интеллекту, поэтому запустили соответствующую программу подготовки в 35 вузах. Помимо искусственного интеллекта, студентов этой специальности будут обучать смежным направления — работе с большими данными и робототехнике.

Напомним, в 2018 году в Китае стартовал проект по знакомству учащихся школ с новыми технологиями, в частности с искусственным интеллектом. Издательством East China Normal University Press было создано 10 специальных учебников, которые в игровой форме повествуют детям о новейших технологиях и их использовании в современном мире.

Позицию Китая в освоении искусственного интеллекта высказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По его словам, уже в ближайшем будущем технология искусственного интеллекта станет движущей силой новой технологической революции. В связи с этим, он призвал китайские власти активизировать работу по развитию ИИ.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что уже в скором времени искусственный интеллект может превзойти человека. Рано или поздно машины смогут на равных соревноваться с человеком в действиях, требующих мыслительных процессов. Недавно профессор математики из Оксфордского университета Маркус дю Сотой предположил, что технологии, обладающие сознанием, могут быть приравнены к людям и с юридической точки зрения.

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