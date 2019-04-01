Китайские вузы начнут обучать студентов по специальности "искусственный интеллект"

Власти Китая отмечают повышенный спрос на специалистов по искусственному интеллекту, поэтому запустили соответствующую программу подготовки в 35 вузах. Помимо искусственного интеллекта, студентов этой специальности будут обучать смежным направления — работе с большими данными и робототехнике.
Напомним, в 2018 году в Китае стартовал проект по знакомству учащихся школ с новыми технологиями, в частности с искусственным интеллектом. Издательством East China Normal University Press было создано 10 специальных учебников, которые в игровой форме повествуют детям о новейших технологиях и их использовании в современном мире.
Позицию Китая в освоении искусственного интеллекта высказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. По его словам, уже в ближайшем будущем технология искусственного интеллекта станет движущей силой новой технологической революции. В связи с этим, он призвал китайские власти активизировать работу по развитию ИИ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что уже в скором времени искусственный интеллект может превзойти человека. Рано или поздно машины смогут на равных соревноваться с человеком в действиях, требующих мыслительных процессов. Недавно профессор математики из Оксфордского университета Маркус дю Сотой предположил, что технологии, обладающие сознанием, могут быть приравнены к людям и с юридической точки зрения.
Читайте также:
Компьютер скоро передумает человека
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Порой случается так, что в кино побеждают злодеи - яркие, харизматичные, готовые на жертвы ради конкретной цели. Мы собрали для вас несколько фильмов, в которых злодеи-антагонисты чувствуют себя очень комфортно.
Власть не может проводить столь радикальные антисоциальные меры без катастрофических последствий для себя, считает эксперт "Правды.Ру".
Лишенный прав водитель такси из СКФО в Москве сбил сотрудника ДПС, оформлявшего протокол на Тестовской улице столицы. Теперь таксисты ждут "мощный пресс".
Как поведет себя в отношении националистов Владимир Зеленский, если станет президентом? А они в панике.