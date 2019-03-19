В Китае показали робота, который борется с террористами в Синьцзяне

Компания UBTECH представила робота на выставке Securica Moscow, который очень похож на героя мультфильма "Валли". Этот робот патрулирует особо опасные районе, где есть угроза терроризма.

Разработчики робота пояснили, что робот очень облегчает жизнь военным в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Робот сканирует территорию с помощью камер и выявляет потенциально опасных людей. Если камера робота выявит человека, который представляет угрозу, то на место прибудут военные. Это позволяет китайскому командованию снижать риски для солдат.

Также робот выполняет патрулирование улиц Пекина и других городов Китая. Помимо движения по заранее запрограммированному маршруту, робот может управляться с пульта в командном центре.

Китайские власти сообщают, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе действует террористическая организация "Восточный Туркестан", которая поддерживает контакты с мировыми источниками терроризма, а также пытается расколоть страну.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала ряд материалов об успехах Китая в роботостроении. Например, в Китае был создан первый в мире робот-повар. Также китайский робот сдал экзамен на врача. И китайские ученые создали жидкую основу для создания роботов.

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