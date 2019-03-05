Исследователь нашел предполагаемую "подлодку Гитлера" на карте Google

Интернет-исследователи под ником "MrMBB333" заявил об обнаружении во льдах Антарктиды "подводной лодки Гитлера" с помощью спутниковых снимков Google Earth. Об этом он сообщил на своем канале на YouTube.
Пользователь изучал снимки Антарктиды и наткнулся на странную форму льда, которая, по его мнению, не была частью естественного ландшафта. Затем он сравнил найденные в интернете фотографии субмарин Третьего рейха и форму льда в исследуемом месте.
"Если посмотреть на центр фотографии, то можно обратить внимание на нечто окрашенное в серебристый цвет. Структура этого предмета создана искусственным путем и напоминает форму немецких подводных лодок", - заключил пользователь
Он добавил, что не может быть до конца уверен в том, что обнаружил тайную нацистскую подлодку, но "на это очень похоже".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что одна из самых больших загадок, которая волнует умы конспирологов, связана с антарктической базой под названием "Новая Швабия", где спрятались остатки фашистов. По их мнению, в конце войны эскадра новейших германских субмарин, оборудованных самозарядными электродвигателями, смогла незамеченной пройти большое расстояние, не всплывая на поверхность, чтобы в сопровождении нескольких летающих тарелок и группы эсэсовцев высадится на базу в Новой Швабии. По пути они уничтожили повстречавшуюся им американскую эскадру.
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