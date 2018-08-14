СМИ: США развернут батарею боевых лазеров

Вашингтон планирует развернуть батарею боевых лазеров к осени 2023 года. Задачей батареи станет уничтожение крылатых ракет. Такую идею одобрил американский лидер Дональд Трамп, подписав бюджет Пентагона на грядущий год.

Один из пунктов документа — создание промежуточной системы ПРО для более качественной работы сухопутных войск. В планах создать 4 батареи уже через два года и еще две через восемь лет. Стоит отметить, что решение о том, быть или не быть проекту, необходимо принять в течение месяца с момента подписания бюджета.

Кроме того, СМИ обладают сведениями, что Пентагон уже выплатил аванс компаниям Raytheon и Lockheed Martin за разработку лазерного оружия. Их мощность будет 100 кВт. Первые образцы должны быть готовы через 4 года. Предполагается, что лазеры будут устанавливать на автомобильное шасси.

В этом контексте важно пояснить, РФ уже имеет лазерные комплексы "Пересвет". Как писала "Правда.Ру", россияне дали это название путем голосования в интернете. Все характеристики разработки хранятся в секрете.

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