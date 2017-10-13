28 июля Землю накроет мощная магнитная буря

Достаточно опасная магнитная буря ожидается на Земле во вторник, 28 июля.

Вспышка на Солнце - мощнейшая за 9 лет

Об этом сообщил Сергей Диденко, начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС.

"По данным Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, в период с 28 по 29 июля на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной магнитной бури", - говорится в докладе, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что мощная буря может нарушить работу электронных устройств, каналов телекоммуникации и средств связи.

Когда слышишь такие предупреждения от ученых, невольно начинаешь жалеть о том, что не все инициативы Госдумы становятся рекомендациями к действию.

Вот например, как предложение, о котором "Правда.Ру" рассказывала года 3 назад:

Госдума предлагает давать выходные в дни магнитных бурь

Госдума намерена расширить список выходных дней или отгулов, добавив в него дни магнитных бурь. Это будет касаться метеозависимых сотрудников.

Инициатива принадлежит ЛДПР, депутат Василий Власов привел статистику, согласно которой лидирующее место в мире среди различных заболеваний занимают болезни сердца и сосудов. А во время магнитных бурь случается львиная доля (70 %) всех инфарктов и инсультов.

Власов подготовил и направил специальные запросы министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и главе Минздрава РФ Веронике Скворцовой. Депутат хочет получить статистику "о влиянии геомагнитной активности на частоту возникновения несчастных случаев и травматизма в производстве". Парламентарий призвал министров поучаствовать в разработке законопроекта, позволяющего метеозависимым работникам брать отгул в дни магнитных бурь.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в пятницу, 13 октября, началась мощнейшая магнитная буря, которая продлится два дня. Причина бури — серия вспышек на Солнце.

Вновь последствиями бури могут стать нарушение в работе средств связи и другой электроники, а также вероятность техногенных аварий и катастроф. Туго придется метеозависимым людям: они будут чувствовать себя неважно. Магнитная буря может вызвать у человека плохое самочувствие, головные боли, мигрень, тахикардию, бессонницу, перепады давления.