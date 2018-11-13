WSJ: Boeing утаивал информацию о риске срыва самолетов в пике

Пилоты авиакомпаний не готовились к тому, что нос судна может опуститься автоматически, несмотря на режим ручного управления.

The Wall Street Journal, со ссылкой на мнения экспертов, сообщает, что авиаконцерн умышленно скрывал информацию об этой функции в системе управления новых моделей Boeing-737 MAX 8 и MAX 9. Это нововведение призвано помочь пилотам избежать опасного задирания носа. Но во внештатных ситуациях система может опустить нос судна так низко, что самолёт войдёт в пике несмотря на все усилия пилота.

Источник из Федерального управления гражданской авиации США уточняет, что ни в учебных материалах к новым моделям самолётов, ни в ходе переговоров Boeing с авиаперевозчиками о данной функции не сообщалось. У пилотов не было возможности выстроить обучение с учётом новых деталей управления самолётом, поэтому они оказались не готовы к "сюрпризам".

Новые модели уже поступили в эксплуатацию. По данным агенства Reuters, трагедия может произойти как минимум с 246 самолётами.

О проблеме в новой системе управления стало известно в конце октября: у берегов Индонезии Boeing-737 MAX внезапно спикировал через 13 минут после взлёта и рухнул в море. На борту находилось 189 человек, все они погибли.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что потерпевший крушение самолёт за день до трагедии передавал сигнал SOS, а также другие подробности крушения Boeing-737 в Индонезии.

Читайте также:

Могут ли обыкновенные самолёты сорваться в пике, как Boeing-737 MAX

Bloomberg: лайнеры Boeing-737 MAX могу спикировать в любой момент