Пилоты авиакомпаний не готовились к тому, что нос судна может опуститься автоматически, несмотря на режим ручного управления.
The Wall Street Journal, со ссылкой на мнения экспертов, сообщает, что авиаконцерн умышленно скрывал информацию об этой функции в системе управления новых моделей Boeing-737 MAX 8 и MAX 9. Это нововведение призвано помочь пилотам избежать опасного задирания носа. Но во внештатных ситуациях система может опустить нос судна так низко, что самолёт войдёт в пике несмотря на все усилия пилота.
Источник из Федерального управления гражданской авиации США уточняет, что ни в учебных материалах к новым моделям самолётов, ни в ходе переговоров Boeing с авиаперевозчиками о данной функции не сообщалось. У пилотов не было возможности выстроить обучение с учётом новых деталей управления самолётом, поэтому они оказались не готовы к "сюрпризам".
Новые модели уже поступили в эксплуатацию. По данным агенства Reuters, трагедия может произойти как минимум с 246 самолётами.
О проблеме в новой системе управления стало известно в конце октября: у берегов Индонезии Boeing-737 MAX внезапно спикировал через 13 минут после взлёта и рухнул в море. На борту находилось 189 человек, все они погибли.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что потерпевший крушение самолёт за день до трагедии передавал сигнал SOS, а также другие подробности крушения Boeing-737 в Индонезии.
Читайте также:
Могут ли обыкновенные самолёты сорваться в пике, как Boeing-737 MAX
Bloomberg: лайнеры Boeing-737 MAX могу спикировать в любой момент
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Появились подробности увольнения краснодарского врача, заявившей пациентке-диабетику, что она "может сдохнуть тут, но не будет принята без талончика на прием".
По словам тамошнего генерала, Украина готова была получить план по вступлению в НАТО в 2008 году. Но вмешались, сетует он, Россия и Германия.
Они собирались убить ряд политиков своей страны. Военнослужащие успели запастись оружием, боеприпасами и топливом.
Хотя немецкие СМИ не произносят слова "путч", сообщается о некоем заговоре среди сотрудников спецслужб ФРГ. Что на самом деле происходит?