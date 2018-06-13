Сенаторы США представили новую ПВО как защиту от "изгоев" - России и Китая

Фото:/lockheedmartin.com

Правительство Соединенных Штатов Америки выпустило законопроект, цель которого — улучшение возможностей их противоракетной обороны. Сенаторы Брайан Шац и Дэн Салливан представили закон "Об интегрированной противоракетной обороне 2018 года". В законопроекте идет речь о новых усилиях по дальнейшему ускорению развития гиперзвуковой противоракетной обороны и космических датчиков. Законопроект, по словам сенаторов, обусловлен "холодной" волной, которая, по их словам, вовсю идет против России и Китая.

Закон должен подкрепить и развить противоракетную оборону США, позволить улучшить способность американского ПВО обнаруживать, отслеживать, различать и перехватывать все более сложные будущие ракетные угрозы. По словам представителей американского правительства, ракетная угроза со стороны других государств никуда не делать и остается важной проблемой для национальной безопасности Америки. Сенаторы упомянули и о Северной Корее. Когда речь заходит о КНДР, заявили они, стоит надеяться на лучшее, но готовиться к самому худшему.

Сенатор Брайан Шац добавил, что верит в дипломатию и возможность диалога с любой страной в мире, но защита Соединенных Штатов Америки от гипотетического ракетного удара должна, по его мнению, ставиться во главу угла.

Сенаторы Шац и Салливан заявили, что министр обороны представит комитетам обороны Конгресса отчет, в котором подробно описывается, как в ближайшие три месяца Департамент планирует ускорить осуществление своей программы гиперзвуковой противоракетной обороны.

Сенаторы также процитировали ряд высокопоставленных военных чиновников, которые предупреждают о приобретении Китаем и Россией новых технологий, в том числе гиперзвуковых ракет, которые могут кардинально изменить ландшафт гипотетической войны против Запада.

Россия и Китай превосходят Соединенные Штаты в данных технологиях, несмотря на то, что на их развитие и тестирование Америка потратила триллионы долларов. Именно поэтому сенаторы США спешат ускорить разработку программы гиперзвуковой ракеты — очевидно, Российская Федерация и Китайская Народная Республика имеют в этой сфере преимущество.

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