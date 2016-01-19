SpaceX использовала в корабле Crew Dragon российские комплектующие

В корабле Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту, который в воскресенье, 31 мая, пристыковался к МКС, компания Илона Маска SpaceX использовала российские комплектующие.

Об этом рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

"удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на голос астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном вном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

Он отметил, что благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту.

Впрочем, никакой сенсации в этом нет. Подобную уловку, дабы продвинуть свою космическую программу, NASA уже однажды использовала.

Напомним,что об этом рассказывала "Правда.Ру"

Новый грузовой космолет США оказался родом из СССР

Американское космическое агентство NASA намеренно в ближайшие восемь лет осуществлять доставку грузов на МКС с помощью многократно пилотируемого корабля Dream Chaser.

Подготовкой космического судна к миссиям будет заниматься компания Sierra Nevada Corporation. Однако идея такого космолета не свежа и уж тем более не принадлежит США, отметили некоторые эксперты.

Авторитетный портал Ars technica, по итогам собственного исследования и изучения архивной документации, сообщает, что концепт этого корабля был разработан СССР еще 50 лет назад.

Наследием современного Dream Chaser являются советские БОРы — беспилотные орбитальные ракетопланы. Один из них, МиГ-105, был опробован на высоте 100 километров в 1969 году.

После 1980 года советские инженеры отказались от концепции создания космического самолета, однако продолжали изучение теплозащитных и орбитальных свойств подобных аппаратов для новых разработок в области доставки грузов в космическое пространство.

Однако последний из запущенных БОРов, ракетоплан четвертого типа, пуск которого происходил в июне 1982 года на полигоне "Капустин Яр", привлек внимание американской и австралийской разведывательных служб.

Этот космолет успешно приводнился в Индийском океане и был сфотографирован австралийскими спецслужбами, а после эти данные были переданы ЦРУ.

Далее, как сообщает издание, фотографии были направлены специалистам Научно-исследовательского центра NASA. Изучив их, американские инженеры отметили удобство конструкции его раскосых крыльев, что облегчало выполнение поворотных маневров во внеземном пространстве и оптимизировало способность четкого обхождения препятствий.

Концепт советского космолета первоначально использовался американцами при создании орбитального самолета HL-20, после тестирования которого началась работа над воплощением шаттла Dream Chaser.

СССР в то время переключил свое научное и исследовательское внимание на разработку орбитального ракетоплана "Буран", отмечает Ars technica.

Десять лет назад Марк Сиранджело и Джим Бенсон, сотрудники компании SpaceDev, объявили о планах оптимизации модели HL-20 в качестве потенциального транспортного средства для Международной космической станции.

В результате проект был поддержан NASA и теперь под новым названием готовится к запуску на МКС.

"Таким образом,этот шаттл был перестроен США из шпионских фотографий советского ракетоплана", — заключает издание.

Напомним, что очередная попытка вернуть первую ступень Falcon 9 на океанскую платформу закончилась неудачей.

О том, почему компания Илона Маска потерпела такое фиаско, Pravda.Ru рассказал Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.