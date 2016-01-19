В корабле Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном на борту, который в воскресенье, 31 мая, пристыковался к МКС, компания Илона Маска SpaceX использовала российские комплектующие.
Об этом рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
"удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на голос астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном вном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации "Энергия".
Он отметил, что благодаря этому Crew Dragon может стыковаться к российскому сегменту.
Впрочем, никакой сенсации в этом нет. Подобную уловку, дабы продвинуть свою космическую программу, NASA уже однажды использовала.
Американское космическое агентство NASA намеренно в ближайшие восемь лет осуществлять доставку грузов на МКС с помощью многократно пилотируемого корабля Dream Chaser.
Подготовкой космического судна к миссиям будет заниматься компания Sierra Nevada Corporation. Однако идея такого космолета не свежа и уж тем более не принадлежит США, отметили некоторые эксперты.
Авторитетный портал Ars technica, по итогам собственного исследования и изучения архивной документации, сообщает, что концепт этого корабля был разработан СССР еще 50 лет назад.
Наследием современного Dream Chaser являются советские БОРы — беспилотные орбитальные ракетопланы. Один из них, МиГ-105, был опробован на высоте 100 километров в 1969 году.
После 1980 года советские инженеры отказались от концепции создания космического самолета, однако продолжали изучение теплозащитных и орбитальных свойств подобных аппаратов для новых разработок в области доставки грузов в космическое пространство.
Однако последний из запущенных БОРов, ракетоплан четвертого типа, пуск которого происходил в июне 1982 года на полигоне "Капустин Яр", привлек внимание американской и австралийской разведывательных служб.
Этот космолет успешно приводнился в Индийском океане и был сфотографирован австралийскими спецслужбами, а после эти данные были переданы ЦРУ.
Далее, как сообщает издание, фотографии были направлены специалистам Научно-исследовательского центра NASA. Изучив их, американские инженеры отметили удобство конструкции его раскосых крыльев, что облегчало выполнение поворотных маневров во внеземном пространстве и оптимизировало способность четкого обхождения препятствий.
Концепт советского космолета первоначально использовался американцами при создании орбитального самолета HL-20, после тестирования которого началась работа над воплощением шаттла Dream Chaser.
СССР в то время переключил свое научное и исследовательское внимание на разработку орбитального ракетоплана "Буран", отмечает Ars technica.
Десять лет назад Марк Сиранджело и Джим Бенсон, сотрудники компании SpaceDev, объявили о планах оптимизации модели HL-20 в качестве потенциального транспортного средства для Международной космической станции.
В результате проект был поддержан NASA и теперь под новым названием готовится к запуску на МКС.
"Таким образом,этот шаттл был перестроен США из шпионских фотографий советского ракетоплана", — заключает издание.
Напомним, что очередная попытка вернуть первую ступень Falcon 9 на океанскую платформу закончилась неудачей.
О том, почему компания Илона Маска потерпела такое фиаско, Pravda.Ru рассказал Андрей Ионин, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского.
"Теоретически понятно, что ступень можно возобновить, но только полностью разобрав ее. Это очень сложная техническая задача, и затраты на проверку всех повторно используемых или элементов соизмеримы с расходами на изготовление новых. Илон Маск с помощью этих многократных посадок, то успешных, то неуспешных, получает огромный пиар-эффект, практически на небольших деньгах. Это тоже бизнес-кейс", — считает эксперт.
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