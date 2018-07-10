США нашли в России "убийц" F-35

Российский истребитель шестого поколения может иметь радиолокационную систему, которая позволит самолету быть невидимым. Об этом рассказал эксперт The National Interest.

Китайские исследователи предложили вариант решения этой проблемы: использовать радиолокацию с высоким разрешением, основанную на фотонике, в режиме реального времени, включающую оптическую генерацию и обработку широкополосных сигналов LFM.

Суть в том, что в передатчике широкополосный LFM-сигнал генерируется с помощью частотного четырехкратного увеличения низкочастотного электрического сигнала с применением единого интегрального электрооптического модулятора. В приемнике отраженный сигнал LFM дешифруется на низкочастотный сигнал, основанный на смешении фотонной частоты. После этого в приемнике может использоваться аналого-цифровой преобразователь с умеренной частотой дискретизации, также возможна обработка сигналов в реальном времени. В предлагаемой системе исключаются ограничения пропускной способности, связанные с генерацией и обработкой электрического сигнала. В результате задача обнаружить "невидимку" станет реальной.

Издание также отмечает, что Россия начала инвестировать в фотонную радиолокационную технику, при этом Пентагон давно работает в этом направлении. Однако тот факт, что Москва и Пекин также трудятся в этом направлении, означает:

Пентагон больше не сможет оставаться лидером в сфере.

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