Космонавтов и астронавтов заставят заниматься сексом

Ученые из Страсбургского университета прокомментировали возможное посещение человечеством Проксимы Центавры — ближайшей после Солнца к планете Земля звезде. По заявлению ученых, путь к ней займет 6300 лет.

Фото: Fotodom.ru

Очевидно, что потребуется ни одно поколение, дабы добраться до заветной Проксима Центавры. Астронавтам придется много заниматься сексом и много рожать — все для того, чтобы достичь конечной цели космического путешествия. Так, ученые разработали алгоритм, при соблюдении которого экипаж сможет воспроизводить достаточное количество новых астронавтов для покорения космоса. Ученые в своем исследовании учитывали даже такие вещи, как менопаузы, бесплодие и возможное кровосмешение. Согласно их расчетам, в полет должны отправиться как минимум 98 человек репродуктивного возраста.

Идея ученых из Страсбургского университета, как это часто бывает, подверглась критике. Так, их коллеги заявили, что совсем неразумно тратить жизни стольких людей для достижения данной цели. По их словам, буквально через пару-тройку веков, познания человечества в области космического кораблестроения шагнут далеко вперед и это будет значить, что добраться до Проксимы Центавры человеку будет гораздо проще, нежели сейчас.

Проксима Центавра — красный карлик, относящийся к звездной системе Альфа Центавра. По подсчетам исследователей космоса, Проксима Центавра расположена в четырех световых годах от нашей планеты, что в 300 тысяч раз больше, чем расстояние между Солнцем и Землей.

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