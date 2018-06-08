Как диеты разрушают организм

В нашем кишечнике живет не менее 1000 различных видов бактерий и 40 миллионов микробов. Их баланс очень важен для сохранения не только физического, но и психического и эмоционального здоровья, сообщает Natural News.



Диета: как похудеть без вреда

Чтобы поддерживать баланс бактерий в кишечнике, необходимо регулярно есть продукты с высоким содержанием витаминов, минералов и микроэлементов — в частности, с высоким содержанием клетчатки.

В исследовании, проведенном Джастином Сонненбургом, микробиологом из Стэнфордского университета, его женой Эрикой и аспирантом Самуэлем Смитсом, они попытались найти взаимосвязь между диетой с низким содержанием клетчатки и уменьшением количества здоровых бактерий.

Исследователи "наградили" организмы мышей одинаковыми "коллекциями" микроорганизмов. Сначала подопытных кормили, придерживаясь диеты с высоким содержанием клетчатки, а затем половине группы на семь дней снизили количество клетчатки.

После этого в организме мышей произошли значительные изменения. Исследования показали, что 60% микроорганизмов почти вымерло в кишечнике тех, кому давалось мало клетчатки. Однако больше тревожит тот факт, что их количество оставалось низким даже после того, как животным вернули еду с высоким содержанием клетчатки.

Более того, семинедельный тест оставил "шрам" на микробиомах грызунов, которые могут передаваться через поколения. Родители, которым давали продукты с низким содержанием клетчатки, производили потомство с еще меньшим количеством микробиомов в кишечнике.

Виды кишечных бактерий становились все менее разнообразными в каждом новом поколении, и становилось все труднее отменить отрицательный эффект эксперимента. В некоторых случаях мышам удалось вернуть недостающие микробы после перехода на диету с высоким содержанием клетчатки, но чаще всего этого не происходило.

Это означает, что здоровые кишечные бактерии исчезли из системы. Оказалось, что единственный способ искоренить проблему — фекальная трансплантация.

Авторы опыта полагают, что схожая картина наблюдается и у людей, в их организмах также становится все меньше полезных микроорганизмов.

С самого рождения микробиомы начинают развиваться, поэтому грудное вскармливание так важно. На этом этапе тело нуждается в Bifidobacterium и других типах кисломолочных бактерий. По мере того как мы становимся старше, Bifidobacterium заменяется Firmicutes и Bacteroides — и к этому времени кишечный микробиом созревает. Это важно для производства витаминов и разрушения сложных углеводов.

Пробиотики могут поддерживать баланс во флоре кишечника. Исследование показало, что некоторые типы пробиотиков могут уменьшить депрессивные симптомы у мышей, а некоторые могут даже уменьшить воспаление.

Читайте также:

Ученые назвали лучшую диету для человечества

Плюсы и минусы кефирной диеты

Названа самая доступная и эффективная диета для похудения