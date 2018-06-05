Американским солдатам будут "пришивать" третью руку

Прототип устройства, которое поможет равномерно распределить вес тяжелого оружия, разработали в Исследовательской лаборатории США. Оно официально называется "Третья рука".

Фото: pxhere.com

Дополнительная конечность должна увеличить мобильность солдат. Если раньше им приходилось нести тяжелое оружие на себе, то теперь эту нагрузку должна перенять "Третья рука". Кроме того, как заявляют разработчики, она обеспечивает стабилизацию при стрельбе.

Устройство сделали из композитных материалов: оно очень прочное и в то же время легкое. При этом новая "рука" не должна мешать военным двигаться. С этим на первых тестах были проблемы. Дополнительная конечность не давала солдатам переходить в положение лежа. Сейчас эту проблему устранили.

В прошлом году лаборатория провела небольшое пилотное исследование. Специалисты изучали, как солдаты выполняют задачи, используя «Третью руку», во время боевых действий. Результаты показали, что устройство улучшает качество стрельбы. Военные отметили, что, благодаря «руке», они меньше устали за время боя.

Разработчики отмечают, то, что армия возьмет на вооружение будет кардинально отличаться от устройства, которое есть сейчас. Специалисты будут и дальше работать над совершенствованием «Третьей руки».

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