Как съедать больше овощей и получать от этого удовольствие

Как включить больше овощей в питание с минимальными усилиями

Многие знают, что овощи полезны, однако не всем удается включить их в свой рацион. Согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневно нужно съедать около 400 граммов овощей, но далеко не каждый готов следовать этому правилу.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для тех, кто не любит овощи из-за их вкуса или текстуры, существуют несколько хитростей, позволяющих добавить в рацион больше клетчатки и даже получать от этого удовольствие. Например, можно макать овощи в соус, что делает их вкус более приятным. Исследования показали, что добавление соуса увеличивает потребление овощей на 62%.

Еще один способ — запекать или обжаривать овощи. Хотя часть питательных веществ теряется при термической обработке, блюдо остается полезным и вкусным. Также можно включать овощи в состав других блюд: добавлять их в запеканки, пасту или выпечку.

Если не нравится текстура овощей, лучше приготовить из них суп-пюре, смузи или сок. В крайнем случае, овощи можно заменить фруктами, которые тоже богаты витаминами и клетчаткой.

Уточнения

