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Как съедать больше овощей и получать от этого удовольствие

Как включить больше овощей в питание с минимальными усилиями
1:10
Еда

Многие знают, что овощи полезны, однако не всем удается включить их в свой рацион. Согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневно нужно съедать около 400 граммов овощей, но далеко не каждый готов следовать этому правилу.

Как включить больше овощей в питание с минимальными усилиями
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Для тех, кто не любит овощи из-за их вкуса или текстуры, существуют несколько хитростей, позволяющих добавить в рацион больше клетчатки и даже получать от этого удовольствие. Например, можно макать овощи в соус, что делает их вкус более приятным. Исследования показали, что добавление соуса увеличивает потребление овощей на 62%.

Еще один способ — запекать или обжаривать овощи. Хотя часть питательных веществ теряется при термической обработке, блюдо остается полезным и вкусным. Также можно включать овощи в состав других блюд: добавлять их в запеканки, пасту или выпечку.

Если не нравится текстура овощей, лучше приготовить из них суп-пюре, смузи или сок. В крайнем случае, овощи можно заменить фруктами, которые тоже богаты витаминами и клетчаткой.

Уточнения

Подкожно-жировая клетчатка — наиболее глубокая покровная ткань позвоночных мезенхимального происхождения, располагается под дермой. Состоит главным образом из рыхлой соединительной и жировой ткани, клеточные элементы представлены адипоцитами, фибробластами и макрофагами. == Литература == Mosby’s Medical, Nursing and Allied Health Dictionary, Fourth Edition, Mosby-Year Book 1994, pp. 998, 774, 1497. Morgan, Elaine (1997). The Aquatic Ape Hypothesis. Souvenir Press. ISBN 0-285-63518-2.

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным. Диета может характеризоваться такими факторами, как химический состав, физические свойства, кулинарная обработка еды, а также время и интервалы приёма пищи. Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или исключать конкретные продукты питания. В популярной культуре, в частности, в популярных книгах, диетой чаще всего называют методы снижения избыточной массы тела. Как правило, такие «диеты» не имеют научного обоснования и придуманы людьми, далёкими от диетологии. == Литература == Marton, R. M. Science, advocacy, and quackery in nutritional books : an analysis of conflicting advice and purported claims of nutritional best-sellers : [англ.] : [арх. 18 августа 2020] / R. M. Marton, X. Wang, A. L. Barabási … [et al.] // Palgrave Communications : журн. — 2020. — Art. 43. — doi:10.1057/s41599-020-0415-6. Ратушный А. С. Диетическое питание // Всё о еде от А до Я: Энциклопедия. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. — С. 120—133. — 440 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-394-02484-9.

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Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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