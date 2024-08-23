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Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни: нежные тушёные овощи с сырными нотками

Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни: отличный ужин для августовского вечера
2:10
Еда

Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни — изысканное блюдо для любителей итальянской кухни. Это лёгкое и сытное кушанье без мяса придётся по вкусу всей семье.

Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни: отличный ужин для августовского вечера
Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • паста пенне — 500 г;
  • баклажаны — 2 штуки среднего размера;
  • помидоры, консервированные в собственном соку — 400 г;
  • сыр сулугуни — 100 г;
  • лук шалот — 1 штука;
  • оливковое масло — 4 столовые ложки;
  • петрушка — 1 небольшой пучок;
  • чеснок — 1 головка;
  • базилик — несколько веточек для аромата;
  • перец чили молотый — по вкусу;
  • чёрный перец молотый — по вкусу;
  • соль — по вкусу.

Приготовление

  1. Промойте баклажаны, обсушите их полотенцем и нарежьте кубиками размером около 1-1,5 см.
  2. Разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла на сильном огне и положите туда головку чеснока, разрезанную пополам поперёк зубчиков.
  3. Когда чеснок отдаст свой аромат маслу, добавьте баклажаны и обжарьте их до мягкости, помешивая.
  4. Когда баклажаны станут золотистыми, добавьте перец чили, чёрный перец и соль по вкусу.
  5. Приготовьте соус из томатов: очистите и нарежьте лук шалот тонкими полукольцами, разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла в сотейнике или глубокой сковороде и положите туда лук и оставшуюся половинку головки чеснока.
  6. Когда лук станет мягким, добавьте измельчённые помидоры в собственном соку, базилик и перемешайте.
  7. Снимите соус с плиты и дайте ему настояться.
  8. Отварите пенне согласно инструкции на упаковке.
  9. Мелко нарежьте зелень и натрите сулугуни на крупной тёрке.
  10. Слейте воду с пенне и верните их в кастрюлю. Залейте томатным соусом, добавьте рубленую петрушку и перемешайте.
  11. Добавьте обжаренные баклажаны и ещё раз перемешайте.
  12. Выложите готовое пенне на широкое блюдо и посыпьте тёртым сыром.

Лёгкий ужин в итальянском стиле готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Фетучини Альфредо (итал. Fettuccine Alfredo) или паста аль бурро (итал. pasta al burro) — итальянское блюдо из пасты фетучини, смешанной со сливочным маслом и молодым сыром пармезан. Блюдо названо в честь повара Альфредо Ди Лелио, который создал его в своем ресторане в Риме в начале XX века. == Литература == Carnacina, Luigi; Buonassisi, Vincenzo (1975). Roma in Cucina. Milano: Giunti Martello (итал.). Maurizio Pelli (2012). Fettuccine Alfredo, Spaghetti Bolognaise & Caesar Salad. The Triumph of the World’s False Italian Cuisine. Pittsburgh, PA: Dorrance (англ.) ISBN 9781434917829 . Clementina Pipola, ed. (2017). Fettuccine Alfredo. A true love story. Roma: Agra Editrice (англ.) ISBN 978-88-6140-220-1. Luca Cesari. Fetucchine Alfredo // Die Geschichte der Pasta in zehn Gerichten. — New York: HarperCollins, 2021. — 318 с. — ISBN 978-3749902897.

Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно солёный вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Допускается наличие небольшого количества глазков и пустот неправильной формы. Цвет сыра — от белого до слабо-жёлтого, однородный по всей массе. Не имеет корки, допускается на поверхности лёгкая слоистость в виде отделяющихся слоёв. Вырабатывается согласно ГОСТ Р 53437-2009 «Сыры Сулугуни и Слоистый. Технические условия».

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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