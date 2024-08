Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни: нежные тушёные овощи с сырными нотками

Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни: отличный ужин для августовского вечера

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни — изысканное блюдо для любителей итальянской кухни. Это лёгкое и сытное кушанье без мяса придётся по вкусу всей семье.

Фото: flickr.com by jeffreyw, CC BY 2.0

Ингредиенты:

паста пенне — 500 г;

баклажаны — 2 штуки среднего размера;

помидоры, консервированные в собственном соку — 400 г;

сыр сулугуни — 100 г;

лук шалот — 1 штука;

оливковое масло — 4 столовые ложки;

петрушка — 1 небольшой пучок;

чеснок — 1 головка;

базилик — несколько веточек для аромата;

перец чили молотый — по вкусу;

чёрный перец молотый — по вкусу;

соль — по вкусу.

Приготовление

Промойте баклажаны, обсушите их полотенцем и нарежьте кубиками размером около 1-1,5 см. Разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла на сильном огне и положите туда головку чеснока, разрезанную пополам поперёк зубчиков. Когда чеснок отдаст свой аромат маслу, добавьте баклажаны и обжарьте их до мягкости, помешивая. Когда баклажаны станут золотистыми, добавьте перец чили, чёрный перец и соль по вкусу. Приготовьте соус из томатов: очистите и нарежьте лук шалот тонкими полукольцами, разогрейте 2 столовые ложки оливкового масла в сотейнике или глубокой сковороде и положите туда лук и оставшуюся половинку головки чеснока. Когда лук станет мягким, добавьте измельчённые помидоры в собственном соку, базилик и перемешайте. Снимите соус с плиты и дайте ему настояться. Отварите пенне согласно инструкции на упаковке. Мелко нарежьте зелень и натрите сулугуни на крупной тёрке. Слейте воду с пенне и верните их в кастрюлю. Залейте томатным соусом, добавьте рубленую петрушку и перемешайте. Добавьте обжаренные баклажаны и ещё раз перемешайте. Выложите готовое пенне на широкое блюдо и посыпьте тёртым сыром.

Лёгкий ужин в итальянском стиле готов. Приятного аппетита!

Уточнения

Фетучини Альфредо (итал. Fettuccine Alfredo) или паста аль бурро (итал. pasta al burro) — итальянское блюдо из пасты фетучини, смешанной со сливочным маслом и молодым сыром пармезан. Блюдо названо в честь повара Альфредо Ди Лелио, который создал его в своем ресторане в Риме в начале XX века. == Литература == Carnacina, Luigi; Buonassisi, Vincenzo (1975). Roma in Cucina. Milano: Giunti Martello (итал.). Maurizio Pelli (2012). Fettuccine Alfredo, Spaghetti Bolognaise & Caesar Salad. The Triumph of the World’s False Italian Cuisine. Pittsburgh, PA: Dorrance (англ.) ISBN 9781434917829 . Clementina Pipola, ed. (2017). Fettuccine Alfredo. A true love story. Roma: Agra Editrice (англ.) ISBN 978-88-6140-220-1. Luca Cesari. Fetucchine Alfredo // Die Geschichte der Pasta in zehn Gerichten. — New York: HarperCollins, 2021. — 318 с. — ISBN 978-3749902897.

Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно солёный вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Допускается наличие небольшого количества глазков и пустот неправильной формы. Цвет сыра — от белого до слабо-жёлтого, однородный по всей массе. Не имеет корки, допускается на поверхности лёгкая слоистость в виде отделяющихся слоёв. Вырабатывается согласно ГОСТ Р 53437-2009 «Сыры Сулугуни и Слоистый. Технические условия».

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан»‎ восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant»‎ было придумано в Великобритании.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в: Telegram;

Одноклассниках;

ВКонтакте;

News.Google.