Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни: нежные тушёные овощи с сырными нотками

Паста с баклажанами, помидорами и сулугуни — изысканное блюдо для любителей итальянской кухни. Это лёгкое и сытное кушанье без мяса придётся по вкусу всей семье.
Ингредиенты:
Приготовление
Лёгкий ужин в итальянском стиле готов. Приятного аппетита!
Фетучини Альфредо (итал. Fettuccine Alfredo) или паста аль бурро (итал. pasta al burro) — итальянское блюдо из пасты фетучини, смешанной со сливочным маслом и молодым сыром пармезан. Блюдо названо в честь повара Альфредо Ди Лелио, который создал его в своем ресторане в Риме в начале XX века. == Литература == Carnacina, Luigi; Buonassisi, Vincenzo (1975). Roma in Cucina. Milano: Giunti Martello (итал.). Maurizio Pelli (2012). Fettuccine Alfredo, Spaghetti Bolognaise & Caesar Salad. The Triumph of the World’s False Italian Cuisine. Pittsburgh, PA: Dorrance (англ.) ISBN 9781434917829 . Clementina Pipola, ed. (2017). Fettuccine Alfredo. A true love story. Roma: Agra Editrice (англ.) ISBN 978-88-6140-220-1. Luca Cesari. Fetucchine Alfredo // Die Geschichte der Pasta in zehn Gerichten. — New York: HarperCollins, 2021. — 318 с. — ISBN 978-3749902897.
Сулугу́ни (груз. სულუგუნი, სულგუნი, мегр. სელგუნი) — рассольный грузинский сыр из региона Самегрело. Сулугуни имеет чистый кисломолочный, умеренно солёный вкус и запах, плотную, слоистую, эластичную консистенцию. Допускается наличие небольшого количества глазков и пустот неправильной формы. Цвет сыра — от белого до слабо-жёлтого, однородный по всей массе. Не имеет корки, допускается на поверхности лёгкая слоистость в виде отделяющихся слоёв. Вырабатывается согласно ГОСТ Р 53437-2009 «Сыры Сулугуни и Слоистый. Технические условия».
Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец — вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение. Съедобен только плод. В ботаническом смысле это ягода, в кулинарном смысле рассматривается как овощ. Родина — субтропики Азии. Слово «баклажан» восходит к древнеиндийскому санскриту. Название «eggplant» было придумано в Великобритании.
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Смородина — одна из самых популярных ягодных культур на наших дачных участках. Ее ценят за вкусные, полезные плоды, а также неприхотливость к условиям выращивания. Однако, чтобы весной куст порадовал обильным урожаем, важно правильно его подготовить к зимовке.