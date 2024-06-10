Рисовый пудинг с черносливом: делается просто

Рисовый пудинг с сахаром и черносливом: очень вкусно

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Рисовый пудинг с сахаром и черносливом с добавлением апельсинового сока и ванильного экстракта моментально тает во рту.

Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вы можете использовать коричневый рис вместо обычного, так как он полезнее и вкуснее. Попробуйте этот вкусный рецепт.

Ингредиенты

200 г чернослива

20 г тростникового сахара

125 мл апельсинового сока

Для основного блюда

40 г риса

1 чайная ложка ванильного экстракта

60 г тростникового сахара

500 мл молока

Приготовление