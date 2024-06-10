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Рисовый пудинг с черносливом: делается просто

Рисовый пудинг с сахаром и черносливом: очень вкусно

1:24
Еда

Рисовый пудинг с сахаром и черносливом с добавлением апельсинового сока и ванильного экстракта моментально тает во рту.

Рисовый пудинг с сахаром и черносливом: очень вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вы можете использовать коричневый рис вместо обычного, так как он полезнее и вкуснее. Попробуйте этот вкусный рецепт.

Ингредиенты

  • 200 г чернослива
  • 20 г тростникового сахара
  • 125 мл апельсинового сока

Для основного блюда

  • 40 г риса
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 60 г тростникового сахара
  • 500 мл молока

Приготовление

  1. Поместите чернослив со всеми остальными ингредиентами в небольшую кастрюлю и доведите до кипения. 
  2. Готовьте на медленном или среднем огне около 10 минут, затем снимите с огня и остудите при комнатной температуре, накройте крышкой и отставьте в сторону.
  3. Добавьте молоко, рис и сахар в кастрюлю, варите на среднем огне. Добавьте ванильный экстракт и доведите до кипения, время от времени помешивая.
  4. Уменьшите огонь до минимума и варите около 1 часа 10 минут, пока смесь не станет густой и кремовой. Время от времени помешивайте, чтобы тесто не прилипло к дну и не пригорело.
  5. При подаче полейте рисовый пудинг компотом из чернослива.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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