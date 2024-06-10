Рисовый пудинг с черносливом: делается просто
Рисовый пудинг с сахаром и черносливом: очень вкусно
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Рисовый пудинг с сахаром и черносливом с добавлением апельсинового сока и ванильного экстракта моментально тает во рту.
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Вы можете использовать коричневый рис вместо обычного, так как он полезнее и вкуснее. Попробуйте этот вкусный рецепт.
Ингредиенты
- 200 г чернослива
- 20 г тростникового сахара
- 125 мл апельсинового сока
Для основного блюда
- 40 г риса
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 60 г тростникового сахара
- 500 мл молока
Приготовление
- Поместите чернослив со всеми остальными ингредиентами в небольшую кастрюлю и доведите до кипения.
- Готовьте на медленном или среднем огне около 10 минут, затем снимите с огня и остудите при комнатной температуре, накройте крышкой и отставьте в сторону.
- Добавьте молоко, рис и сахар в кастрюлю, варите на среднем огне. Добавьте ванильный экстракт и доведите до кипения, время от времени помешивая.
- Уменьшите огонь до минимума и варите около 1 часа 10 минут, пока смесь не станет густой и кремовой. Время от времени помешивайте, чтобы тесто не прилипло к дну и не пригорело.
- При подаче полейте рисовый пудинг компотом из чернослива.
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