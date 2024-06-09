Ароматные груши с морковкой, капустой и салатом ромэн. Есть секретный ингредиент

Рецепт салата из груш с кунжутной заправкой

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматные груши и пикантная азиатская кунжутная заправка — этот рецепт салата пригодится любителям восточной кухни.

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Ингредиенты

1/4 стакана растительного масла

2 столовые ложки белого винного уксуса

1 столовая ложка соевого соуса

2 чайные ложки сахара

1/2 чайной ложки кунжутного масла

1/4 чайной ложки сушёного измельчённого красного перца

Для салата

2 чашки нашинкованной красной капусты

2 чашки порезанного салата ромэн

3 красные груши, нарезанные ломтиками

2 натёртые моркови (около 1 стакана)

Зелёный лук, нарезанный

2 чайные ложки поджаренных семян кунжута (по желанию)

Приготовление

Смешайте ингредиенты для азиатской кунжутной заправки в миске. В салатнике смешайте красную капусту, салат ромэн, груши, морковь и зелёный лук. Полейте смесь азиатской кунжутной заправкой и аккуратно перемешайте. По желанию перед подачей посыпьте кунжутом.