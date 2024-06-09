Ароматные груши с морковкой, капустой и салатом ромэн. Есть секретный ингредиент

Ароматные груши и пикантная азиатская кунжутная заправка — этот рецепт салата пригодится любителям восточной кухни.
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Ингредиенты
1/4 стакана растительного масла
2 столовые ложки белого винного уксуса
1 столовая ложка соевого соуса
2 чайные ложки сахара
1/2 чайной ложки кунжутного масла
1/4 чайной ложки сушёного измельчённого красного перца
Для салата
2 чашки нашинкованной красной капусты
2 чашки порезанного салата ромэн
3 красные груши, нарезанные ломтиками
2 натёртые моркови (около 1 стакана)
Зелёный лук, нарезанный
2 чайные ложки поджаренных семян кунжута (по желанию)
Приготовление
Смешайте ингредиенты для азиатской кунжутной заправки в миске. В салатнике смешайте красную капусту, салат ромэн, груши, морковь и зелёный лук. Полейте смесь азиатской кунжутной заправкой и аккуратно перемешайте. По желанию перед подачей посыпьте кунжутом.