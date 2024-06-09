Ароматные груши с морковкой, капустой и салатом ромэн. Есть секретный ингредиент

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Рецепт салата из груш с кунжутной заправкой

1:04
Еда

Ароматные груши и пикантная азиатская кунжутная заправка — этот рецепт салата пригодится любителям восточной кухни.

Рецепт салата из груш с кунжутной заправкой
Фото: commons.wikimedia.org by Assianir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1/4 стакана растительного масла
  • 2 столовые ложки белого винного уксуса
  • 1 столовая ложка соевого соуса
  • 2 чайные ложки сахара
  • 1/2 чайной ложки кунжутного масла
  • 1/4 чайной ложки сушёного измельчённого красного перца

Для салата

  • 2 чашки нашинкованной красной капусты
  • 2 чашки порезанного салата ромэн
  • 3 красные груши, нарезанные ломтиками
  • 2 натёртые моркови (около 1 стакана)
  • Зелёный лук, нарезанный
  • 2 чайные ложки поджаренных семян кунжута (по желанию)

Приготовление

Смешайте ингредиенты для азиатской кунжутной заправки в миске. В салатнике смешайте красную капусту, салат ромэн, груши, морковь и зелёный лук. Полейте смесь азиатской кунжутной заправкой и аккуратно перемешайте. По желанию перед подачей посыпьте кунжутом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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