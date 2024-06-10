Окрошка с колбасой на квасе: получается очень пикантной благодаря добавлению хрена и горчицы

Окрошка — это идеальное блюдо для летнего времени, освежающий холодный суп, который не только утоляет жажду, но и дарит множество новых вкусовых ощущений. Добавление горчицы в этот рецепт придает окрошке дополнительную остроту и пикантность.
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Количество порций: 4
Ингредиенты:
4 крупных картофелины,
5 яиц,
3 свежих огурца,
250 г свежего редиса,
300 г варёной колбасы,
0,5 пучка свежего укропа,
0,5 пучка зелёного лука,
1-2 ст. ложки свежего хрена,
2 ст. ложки горчицы,
соль — по вкусу,
1,5 литра кваса.
Приготовление:
Сварите картофель до готовности, оставьте его остывать и затем очистите.
Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите.
Нарежьте картофель, яйца, огурцы, редис и колбасу небольшими кубиками. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук.
В отдельной миске разотрите хрен вместе с горчицей.
В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты. Посолите по вкусу и аккуратно перемешайте.
Залейте окрошку холодным квасом и осторожно перемешайте.
Сервируйте окрошку холодной, чтобы насладиться её освежающим эффектом. Это отличный вариант для летних обедов, пикников или семейных ужинов. Вашим близким понравится не только прохлада блюда, но и его изумительный вкус, особенно из-за добавления острого хрена и горчицы.
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