Окрошка с колбасой на квасе: получается очень пикантной благодаря добавлению хрена и горчицы

Окрошка с хреном на квасе: горчица придаёт ей ещё больше остроты

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Окрошка — это идеальное блюдо для летнего времени, освежающий холодный суп, который не только утоляет жажду, но и дарит множество новых вкусовых ощущений. Добавление горчицы в этот рецепт придает окрошке дополнительную остроту и пикантность.

Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Количество порций: 4

Ингредиенты:

4 крупных картофелины,

5 яиц,

3 свежих огурца,

250 г свежего редиса,

300 г варёной колбасы,

0,5 пучка свежего укропа,

0,5 пучка зелёного лука,

1-2 ст. ложки свежего хрена,

2 ст. ложки горчицы,

соль — по вкусу,

1,5 литра кваса.

Приготовление:

Сварите картофель до готовности, оставьте его остывать и затем очистите. Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите. Нарежьте картофель, яйца, огурцы, редис и колбасу небольшими кубиками. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук. В отдельной миске разотрите хрен вместе с горчицей. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты. Посолите по вкусу и аккуратно перемешайте. Залейте окрошку холодным квасом и осторожно перемешайте.

Сервируйте окрошку холодной, чтобы насладиться её освежающим эффектом. Это отличный вариант для летних обедов, пикников или семейных ужинов. Вашим близким понравится не только прохлада блюда, но и его изумительный вкус, особенно из-за добавления острого хрена и горчицы.