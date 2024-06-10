Окрошка с колбасой на квасе: получается очень пикантной благодаря добавлению хрена и горчицы

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Окрошка с хреном на квасе: горчица придаёт ей ещё больше остроты

1:41
Еда

Окрошка — это идеальное блюдо для летнего времени, освежающий холодный суп, который не только утоляет жажду, но и дарит множество новых вкусовых ощущений. Добавление горчицы в этот рецепт придает окрошке дополнительную остроту и пикантность.

Окрошка с хреном на квасе: горчица придаёт ей ещё больше остроты
Фото: commons.wikimedia.org by Urek Meniashvili is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Количество порций: 4

Ингредиенты:

  • 4 крупных картофелины,
  • 5 яиц,
  • 3 свежих огурца,
  • 250 г свежего редиса,
  • 300 г варёной колбасы,
  • 0,5 пучка свежего укропа,
  • 0,5 пучка зелёного лука,
  • 1-2 ст. ложки свежего хрена,
  • 2 ст. ложки горчицы,
  • соль — по вкусу,
  • 1,5 литра кваса.

Приготовление:

  1. Сварите картофель до готовности, оставьте его остывать и затем очистите.
  2. Сварите яйца вкрутую, остудите и очистите.
  3. Нарежьте картофель, яйца, огурцы, редис и колбасу небольшими кубиками. Мелко нарежьте укроп и зелёный лук.
  4. В отдельной миске разотрите хрен вместе с горчицей.
  5. В большой миске соедините все подготовленные ингредиенты. Посолите по вкусу и аккуратно перемешайте.
  6. Залейте окрошку холодным квасом и осторожно перемешайте.

Сервируйте окрошку холодной, чтобы насладиться её освежающим эффектом. Это отличный вариант для летних обедов, пикников или семейных ужинов. Вашим близким понравится не только прохлада блюда, но и его изумительный вкус, особенно из-за добавления острого хрена и горчицы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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