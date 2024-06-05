Оригинальный соус к любой рыбе: в его составе — грибы, сметана, майонез и горчица

Сметанно-майонезный соус к рыбе: добавьте в него также грибы и горчицу

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Сметанно-майонезный соус является идеальным дополнением к рыбным блюдам. Он придаст им нежность и пикантность. Мы предлагаем вам простой и быстрый рецепт этого соуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

400 г свежих грибов,

50 г пшеничной муки,

2 столовые ложки оливкового масла,

200 г сметаны,

200 г майонеза,

200 г горчицы.

Пошаговое приготовление:

Начните с варки грибов и лука. Положите их в кастрюлю с водой и доведите до готовности. Отделите готовые грибы от бульона и процедите бульон. В миске смешайте грибы с пшеничной мукой. Постепенно добавляйте грибную смесь в процеженный бульон, помешивая, чтобы избежать комочков. Поварите соус несколько минут, пока он не загустеет. Затем добавьте сметану, майонез и горчицу. Помешивайте до получения однородной консистенции.

В результате вы получите вкусный и ароматный сметанно-майонезный соус, который прекрасно сочетается с рыбными блюдами. Наслаждайтесь его нежной текстурой и богатым вкусом.