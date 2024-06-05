Оригинальный соус к любой рыбе: в его составе — грибы, сметана, майонез и горчица
Сметанно-майонезный соус к рыбе: добавьте в него также грибы и горчицу
1:13
Сметанно-майонезный соус является идеальным дополнением к рыбным блюдам. Он придаст им нежность и пикантность. Мы предлагаем вам простой и быстрый рецепт этого соуса.
Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты:
- 400 г свежих грибов,
- 50 г пшеничной муки,
- 2 столовые ложки оливкового масла,
- 200 г сметаны,
- 200 г майонеза,
- 200 г горчицы.
Пошаговое приготовление:
- Начните с варки грибов и лука. Положите их в кастрюлю с водой и доведите до готовности.
- Отделите готовые грибы от бульона и процедите бульон.
- В миске смешайте грибы с пшеничной мукой.
- Постепенно добавляйте грибную смесь в процеженный бульон, помешивая, чтобы избежать комочков.
- Поварите соус несколько минут, пока он не загустеет.
- Затем добавьте сметану, майонез и горчицу. Помешивайте до получения однородной консистенции.
В результате вы получите вкусный и ароматный сметанно-майонезный соус, который прекрасно сочетается с рыбными блюдами. Наслаждайтесь его нежной текстурой и богатым вкусом.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру