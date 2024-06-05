Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Сбере прогнозируют рост цен на жилье
Алексей Панин* заявил, что никогда не вернется в Россию, даже при изменении политики
Фанаты Гарри Поттера смогут повеселиться без одежды в Хогвартсе
Во Владивостоке число страховых мошенников выросло вдвое
Для повышения либидо нужно есть устрицы и тёмный шоколад
Боец UFC Пётр Ян: Мне один бой до титула
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
РПЦ выступает против признания гражданских партнеров погибших в СВО законными супруга
Американские ученые рассказали, где именно на Марсе нужно искать жизнь
Оригинальный соус к любой рыбе: в его составе — грибы, сметана, майонез и горчица

Сметанно-майонезный соус к рыбе: добавьте в него также грибы и горчицу

1:13
Еда

Сметанно-майонезный соус является идеальным дополнением к рыбным блюдам. Он придаст им нежность и пикантность. Мы предлагаем вам простой и быстрый рецепт этого соуса.

Сметанно-майонезный соус к рыбе: добавьте в него также грибы и горчицу
Фото: commons.wikimedia.org by Par Antoine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

  • 400 г свежих грибов,
  • 50 г пшеничной муки,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 200 г сметаны,
  • 200 г майонеза,
  • 200 г горчицы.

Пошаговое приготовление:

  1. Начните с варки грибов и лука. Положите их в кастрюлю с водой и доведите до готовности.
  2. Отделите готовые грибы от бульона и процедите бульон.
  3. В миске смешайте грибы с пшеничной мукой.
  4. Постепенно добавляйте грибную смесь в процеженный бульон, помешивая, чтобы избежать комочков.
  5. Поварите соус несколько минут, пока он не загустеет.
  6. Затем добавьте сметану, майонез и горчицу. Помешивайте до получения однородной консистенции.

В результате вы получите вкусный и ароматный сметанно-майонезный соус, который прекрасно сочетается с рыбными блюдами. Наслаждайтесь его нежной текстурой и богатым вкусом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки

Кошки — отважные создания.

Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Варенье из клубники без варки: в нём сохраняются все витамины
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Прохор Шаляпин разоблачил Аллу Пугачёву: обвинения в лицемерии и предательстве
Как использовать банановую кожуру в качестве натурального удобрения
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Что на самом деле происходит на харьковском направлении
Клубничное мороженое со сливками: готовится проще, чем вам кажется
Клубничное мороженое со сливками: готовится проще, чем вам кажется
Последние материалы
Фанаты Гарри Поттера смогут повеселиться без одежды в Хогвартсе
Во Владивостоке число страховых мошенников выросло вдвое
Для повышения либидо нужно есть устрицы и тёмный шоколад
Боец UFC Пётр Ян: Мне один бой до титула
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
РПЦ выступает против признания гражданских партнеров погибших в СВО законными супруга
Американские ученые рассказали, где именно на Марсе нужно искать жизнь
Правда о биотине: реально ли он способствует росту волос?
ACC приостанавливает строительство заводов в Германии и Италии
Иностранные инвесторы не планируют в будущем давать денег Китаю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников