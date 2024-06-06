Черничное парфе без выпечки: просто смешайте ягоды, джем, йогурт и мюсли

Черничное парфе — это десерт без выпечки, который вы можете легко приготовить для своих близких всего за 10 минут. Готовится из йогурта, черники, мюсли, черничного джема и воды. Идеальный вариант и для завтрака.
Вымойте свежую чернику и отложите в сторону. Взбейте охлаждённое черничное варенье.
В другой миске смешайте мёд и йогурт, взбейте.
В стакан для парфе добавьте слой мюсли, затем слой смеси черничного джема, а затем добавьте чернику, взбитый йогурт и мюсли. Повторите процесс, если хотите добавить в парфе больше слоёв. Украсьте листиками мяты и подавайте!