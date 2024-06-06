Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Песков заявил, что Зеленскому потом будет очень сложно жить на свете
Бразилия хочет запустить прямые авиарейсы в Россию
Стало известно, как понять, что кошка требует внимания
Океан защищает людей от вирусов: неожиданные результаты исследования
Врач предостерегла от приёма успокоительных и антигистаминных препаратов за рулём
Fit Service: срок службы дешёвой пленки для авто составляет четыре года
Девушка из Папуа Новая Гвинея пыталась помочь Анастасии Заворотнюк
В ВСУ заявили, что русские уже забрали больше, чем Киев отбил в "контрнаступе".
Купюры 5 и 10 рублей вернутся в оборот
Черничное парфе без выпечки: просто смешайте ягоды, джем, йогурт и мюсли

Как приготовить черничное парфе

0:58
Еда

Черничное парфе — это десерт без выпечки, который вы можете легко приготовить для своих близких всего за 10 минут. Готовится из йогурта, черники, мюсли, черничного джема и воды. Идеальный вариант и для завтрака. 

Как приготовить черничное парфе
Фото: shopify.com by Matthew Henry is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 чашка черники
  • 1,5 стакана черничного джема
  • 5 листьев мяты
  • 2 чашки мюсли
  • 2 стакана йогурта
  • 1 столовая ложка мёда

Приготовление

  1. Вымойте свежую чернику и отложите в сторону. Взбейте охлаждённое черничное варенье.
  2. В другой миске смешайте мёд и йогурт, взбейте.
  3. В стакан для парфе добавьте слой мюсли, затем слой смеси черничного джема, а затем добавьте чернику, взбитый йогурт и мюсли. Повторите процесс, если хотите добавить в парфе больше слоёв. Украсьте листиками мяты и подавайте!
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Последние материалы
Врач предостерегла от приёма успокоительных и антигистаминных препаратов за рулём
Как приготовить черничное парфе
Fit Service: срок службы дешёвой пленки для авто составляет четыре года
Девушка из Папуа Новая Гвинея пыталась помочь Анастасии Заворотнюк
В ВСУ заявили, что русские уже забрали больше, чем Киев отбил в "контрнаступе".
Купюры 5 и 10 рублей вернутся в оборот
Чем подкормить кабачки для избавления от вершинной гнили?
Алексей Маклаков признался, что играет в компьютерные игры, когда у него есть стресс
На съёмках "Обыкновенного чуда" Абдулов не смог вытянуть Симонову из зыбучих песков
Неожиданные факторы ранней седины: что говорят британские эксперты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников