Черничное парфе без выпечки: просто смешайте ягоды, джем, йогурт и мюсли

Как приготовить черничное парфе

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Черничное парфе — это десерт без выпечки, который вы можете легко приготовить для своих близких всего за 10 минут. Готовится из йогурта, черники, мюсли, черничного джема и воды. Идеальный вариант и для завтрака.

Ингредиенты

1 чашка черники

1,5 стакана черничного джема

5 листьев мяты

2 чашки мюсли

2 стакана йогурта

1 столовая ложка мёда

Приготовление