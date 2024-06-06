Шарики с пеканом и ванилью для любителей орехов

Шарики с орехами пекан: вкусный десерт

0:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Шарики с орехами пекан — это восхитительный десерт с низким содержанием углеводов. Такие шарики можно смело ставить и на праздничный стол. Эти рассыпчатые шарики готовятся всего за 30 минут.

Ингредиенты

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1/2 стакана муки

1/4 стакана нарезанных орехов пекан

6 столовых ложек сахарной пудры

1/4 стакана топлёного сливочного масла

2 щепотки соли

Приготовление