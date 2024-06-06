Шарики с пеканом и ванилью для любителей орехов
Шарики с орехами пекан: вкусный десерт
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Шарики с орехами пекан — это восхитительный десерт с низким содержанием углеводов. Такие шарики можно смело ставить и на праздничный стол. Эти рассыпчатые шарики готовятся всего за 30 минут.
Ингредиенты
- 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
- 1/2 стакана муки
- 1/4 стакана нарезанных орехов пекан
- 6 столовых ложек сахарной пудры
- 1/4 стакана топлёного сливочного масла
- 2 щепотки соли
Приготовление
- Добавьте в миску муку вместе с нарезанными орехами, топлёным маслом, ванильным экстрактом, солью и 4 столовыми ложками сахарной пудры. Хорошо перемешайте.
- Сформируйте из смеси шарики. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 10 минут.
- Готовые шарики обваляйте в оставшейся сахарной пудре!
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