"Сенсационно быстрый" пирог с клубникой: готовится всего за несколько минут, не считая выпекания

Клубничный пирог покорит вас благодаря своей простоте и быстроте приготовления. За считанные минуты у вас на столе окажется великолепный пирог, который лишь требует некоторого времени на выпекание в духовке. Его вкус просто волшебный благодаря сочности и аромату клубники, которые пропитывают нежное тесто.
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.
Итак, что нам понадобится для этого волшебного пирога:
400 грамм клубники,
2 яйца,
80 грамм сахара,
80 грамм муки,
половина стручка ванили,
четверть чайной ложки разрыхлителя,
100 грамм сливочного масла.
А вот и сам процесс приготовления:
Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму диаметром 18 сантиметров сливочным маслом.
Тщательно помойте клубнику, обсушите её и нарежьте произвольно. Выложите клубнику в подготовленную форму.
В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром, мукой, мякотью половины стручка ванили и разрыхлителем до получения кремообразной массы. Для этого можно использовать миксер или венчик.
Вылейте тесто на клубнику и равномерно распределите по всей поверхности.
Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку на 40-50 минут или до золотистого цвета и готовности. Проверьте готовность при помощи деревянной шпажки или ножа — они должны выходить сухими.
Замечательный клубничный пирог готов! Подавайте его тёплым или охлаждённым, наслаждаясь его сочным вкусом и прекрасным ароматом клубники. Он точно понравится вам и вашим близким!
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