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"Сенсационно быстрый" пирог с клубникой: готовится всего за несколько минут, не считая выпекания

Клубничный пирог на скорую руку: смешиваем ингредиенты и заливаем ягоды тестом

1:42
Еда

Клубничный пирог покорит вас благодаря своей простоте и быстроте приготовления. За считанные минуты у вас на столе окажется великолепный пирог, который лишь требует некоторого времени на выпекание в духовке. Его вкус просто волшебный благодаря сочности и аромату клубники, которые пропитывают нежное тесто.

Клубничный пирог на скорую руку: смешиваем ингредиенты и заливаем ягоды тестом
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Итак, что нам понадобится для этого волшебного пирога:

  • 400 грамм клубники,
  • 2 яйца,
  • 80 грамм сахара,
  • 80 грамм муки,
  • половина стручка ванили,
  • четверть чайной ложки разрыхлителя,
  • 100 грамм сливочного масла.

А вот и сам процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму диаметром 18 сантиметров сливочным маслом.
  2. Тщательно помойте клубнику, обсушите её и нарежьте произвольно. Выложите клубнику в подготовленную форму.
  3. В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром, мукой, мякотью половины стручка ванили и разрыхлителем до получения кремообразной массы. Для этого можно использовать миксер или венчик.
  4. Вылейте тесто на клубнику и равномерно распределите по всей поверхности.
  5. Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку на 40-50 минут или до золотистого цвета и готовности. Проверьте готовность при помощи деревянной шпажки или ножа — они должны выходить сухими.

Замечательный клубничный пирог готов! Подавайте его тёплым или охлаждённым, наслаждаясь его сочным вкусом и прекрасным ароматом клубники. Он точно понравится вам и вашим близким!

СЕНСАЦИОННО Быстрый клубничный пирог!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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