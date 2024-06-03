"Сенсационно быстрый" пирог с клубникой: готовится всего за несколько минут, не считая выпекания

Клубничный пирог на скорую руку: смешиваем ингредиенты и заливаем ягоды тестом

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубничный пирог покорит вас благодаря своей простоте и быстроте приготовления. За считанные минуты у вас на столе окажется великолепный пирог, который лишь требует некоторого времени на выпекание в духовке. Его вкус просто волшебный благодаря сочности и аромату клубники, которые пропитывают нежное тесто.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Итак, что нам понадобится для этого волшебного пирога:

400 грамм клубники,

2 яйца,

80 грамм сахара,

80 грамм муки,

половина стручка ванили,

четверть чайной ложки разрыхлителя,

100 грамм сливочного масла.

А вот и сам процесс приготовления:

Разогрейте духовку до 180 градусов. Смажьте форму диаметром 18 сантиметров сливочным маслом. Тщательно помойте клубнику, обсушите её и нарежьте произвольно. Выложите клубнику в подготовленную форму. В глубокой миске взбейте яйца вместе с сахаром, мукой, мякотью половины стручка ванили и разрыхлителем до получения кремообразной массы. Для этого можно использовать миксер или венчик. Вылейте тесто на клубнику и равномерно распределите по всей поверхности. Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку на 40-50 минут или до золотистого цвета и готовности. Проверьте готовность при помощи деревянной шпажки или ножа — они должны выходить сухими.

Замечательный клубничный пирог готов! Подавайте его тёплым или охлаждённым, наслаждаясь его сочным вкусом и прекрасным ароматом клубники. Он точно понравится вам и вашим близким!