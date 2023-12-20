В 100 раз вкуснее шарлотки: этот сладкий пирог готовится в считанные минуты

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Уникальный сладкий десерт, который порадует всю семью и поразит гостей своим необычным вкусом, готовится мгновенно и исчезает с той же скоростью. Этот десерт доступен даже для начинающих хозяек, так что каждая сможет порадовать свое домочадцев этим невероятным лакомством.

Фото: Youtube-канал "Alina FooDee"

Для разнообразия семейного меню и замены уже наскучившей "шарлотки" предлагается интересный пирог с ягодной или фруктовой начинкой. Стоит отметить, что такой десерт смело можно подавать на праздничный стол, ведь несмотря на свою простоту, он с лёгкостью перекроет обычный торт.

Заливной пирог с фруктово-ягодной начинкой является отличным выбором для этого десерта. Клубника, черника, чёрная смородина, яблоки, груши, персики или любые другие фрукты и ягоды могут выступать в роли начинки. Их можно комбинировать или использовать по одному для создания уникального вкуса.

Для приготовления теста понадобятся: мука — 200 грамм, молоко — 100 мл, яйца — 2 штуки, сахарный песок — 100 грамм, растительное масло — 100 грамм, ванилин — 1 пакетик, разрыхлитель — 1 пакетик, начинка (например, клубника) — 150 грамм и соль — четверть чайной ложки.

Десерт можно разнообразить, добавив орехи и карамель. Для верха пирога необходимо приготовить следующие ингредиенты: мука — 2 столовые ложки, сливочное масло — 30 грамм и сахарный песок — 2 столовые ложки.

Приготовление

1. Для начала нужно замесить тесто. Для этого следует взять подходящую миску, налить в неё молоко, растительное масло, сахарный песок, ванилин, соль и яйца. С помощью миксера все ингредиенты следует перемешать до однородной массы. Затем просеять муку, смешать с разрыхлителем и добавить в миску. Ещё раз всё хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков. Тесто должно быть густым и текучим.

2. Фрукты или ягоды рекомендуется порезать на небольшие кусочки. Например, клубнику можно разрезать пополам, а мелкие ягоды оставить целыми. Яблоко или грушу можно разрезать на кубики или натереть на тёрке, пишет gorodche.ru.

3. Форму для выпечки следует застелить пергаментом, либо использовать форму с антипригарным покрытием. Тесто следует перелить в форму, а сверху распределить начинку. Затем нужно приготовить посыпку, смешав муку с сахаром и размягчённым сливочным маслом. Весь верх пирога посыпать этой крошкой.

Десерт получается восхитительный и неповторимый. Он отлично подходит для семейного чаепития или для украшения праздничного стола. Не упустите возможность порадовать своих близких и гостей этим вкусным и легким сочетанием сладкого теста и сочной начинки.