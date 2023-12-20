Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Москве изъяли рекордное количество кокаина на сумму до 6,5 миллиардов рублей
Астрономы: в ночь на 22 декабря ожидается пик метеорного потока Урсиды
Украина получила 24 тысячи банок пива в качестве гуманитарной помощи
Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 9,5 годам за шпионаж в пользу Украины
Пентагон сможет поставлять Киеву больше комплексов Patriot, но если японцы помогут с ракетами
Профессор-инфекционист объяснила, почему ОРВИ стали "злее"
Густая кровь и блуждающий тромб: врач Кореневич назвала ошибку, вызывающую раннюю смерть
Немецкий журналист Репке: оружие Запада непригодно для долгого конфликта
Эксперт рассказал о влиянии сериала "Слово пацана" на речь россиян

В 100 раз вкуснее шарлотки: этот сладкий пирог готовится в считанные минуты

3:07
Еда

Уникальный сладкий десерт, который порадует всю семью и поразит гостей своим необычным вкусом, готовится мгновенно и исчезает с той же скоростью. Этот десерт доступен даже для начинающих хозяек, так что каждая сможет порадовать свое домочадцев этим невероятным лакомством.

В 100 раз вкуснее шарлотки: этот сладкий пирог готовится в считанные минуты
Фото: Youtube-канал "Alina FooDee"

Для разнообразия семейного меню и замены уже наскучившей "шарлотки" предлагается интересный пирог с ягодной или фруктовой начинкой. Стоит отметить, что такой десерт смело можно подавать на праздничный стол, ведь несмотря на свою простоту, он с лёгкостью перекроет обычный торт.

Заливной пирог с фруктово-ягодной начинкой является отличным выбором для этого десерта. Клубника, черника, чёрная смородина, яблоки, груши, персики или любые другие фрукты и ягоды могут выступать в роли начинки. Их можно комбинировать или использовать по одному для создания уникального вкуса.

Для приготовления теста понадобятся: мука — 200 грамм, молоко — 100 мл, яйца — 2 штуки, сахарный песок — 100 грамм, растительное масло — 100 грамм, ванилин — 1 пакетик, разрыхлитель — 1 пакетик, начинка (например, клубника) — 150 грамм и соль — четверть чайной ложки.

Десерт можно разнообразить, добавив орехи и карамель. Для верха пирога необходимо приготовить следующие ингредиенты: мука — 2 столовые ложки, сливочное масло — 30 грамм и сахарный песок — 2 столовые ложки.

Приготовление

1. Для начала нужно замесить тесто. Для этого следует взять подходящую миску, налить в неё молоко, растительное масло, сахарный песок, ванилин, соль и яйца. С помощью миксера все ингредиенты следует перемешать до однородной массы. Затем просеять муку, смешать с разрыхлителем и добавить в миску. Ещё раз всё хорошо перемешать, чтобы не осталось комочков. Тесто должно быть густым и текучим.

2. Фрукты или ягоды рекомендуется порезать на небольшие кусочки. Например, клубнику можно разрезать пополам, а мелкие ягоды оставить целыми. Яблоко или грушу можно разрезать на кубики или натереть на тёрке, пишет gorodche.ru.

3. Форму для выпечки следует застелить пергаментом, либо использовать форму с антипригарным покрытием. Тесто следует перелить в форму, а сверху распределить начинку. Затем нужно приготовить посыпку, смешав муку с сахаром и размягчённым сливочным маслом. Весь верх пирога посыпать этой крошкой.

Десерт получается восхитительный и неповторимый. Он отлично подходит для семейного чаепития или для украшения праздничного стола. Не упустите возможность порадовать своих близких и гостей этим вкусным и легким сочетанием сладкого теста и сочной начинки.

Пирог «Все смешал и в духовку» с любыми ягодами! Очень вкусный простой пирог
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, как заставить цвести декабрист

Несколько факторов объясняют, почему рождественский кактус может поникнуть.

Покроется бутонами даже зимой: садоводы рассказали, что влияет на цветение декабриста
Представитель ГИБДД рассказал, как сделать автомобиль невидимым для камер
Тайна всей ГИБДД: как сделать автомобиль невидимым для камер
Набравшая лишний вес Ксения Собчак заявила о проблемах со здоровьем
Захочется съесть до последней крошки: быстрый "ходовой" пирог на все случаи жизни
Опрос на Украине: откажись от гражданства, чтобы избежать мобилизации Дмитрий Плотников Из-за сериала "Слово пацана" уличные банды не появятся Алексей Гончаров Квазигосударство Косово: подаяния США и ЕС как доход, наёмничество как работа Михаил Плисюк
Американцев озаботило присутствие России на Шпицбергене
В ГИБДД рассказали, что делать водителю, если настойчиво сигналят сзади
Украинский военный Асти Грин заявил, что ВСУ оставят неудобные позиции и перейдут к обороне
Украинский военный Асти Грин заявил, что ВСУ оставят неудобные позиции и перейдут к обороне
Последние материалы
Астрономы: в ночь на 22 декабря ожидается пик метеорного потока Урсиды
Украина получила 24 тысячи банок пива в качестве гуманитарной помощи
Жителя Комсомольска-на-Амуре приговорили к 9,5 годам за шпионаж в пользу Украины
Общение со счастливыми парами - одна из причин расстройства в собственных отношениях
Пентагон сможет поставлять Киеву больше комплексов Patriot, но если японцы помогут с ракетами
Профессор-инфекционист объяснила, почему ОРВИ стали "злее"
Густая кровь и блуждающий тромб: врач Кореневич назвала ошибку, вызывающую раннюю смерть
Немецкий журналист Репке: оружие Запада непригодно для долгого конфликта
Эксперт рассказал о влиянии сериала "Слово пацана" на речь россиян
В 100 раз вкуснее шарлотки: этот сладкий пирог готовится в считанные минуты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников