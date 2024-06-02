Сорбет с лаймом и личи: делается очень просто, но сначала нужно приготовить сироп из фруктового подсластителя

Сорбет с лаймом и личи: лакомство для знойного лета

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Приятный кисло-сладкий вкус этого сорбета с личи и лаймом покорит сердце любого сладкоежки. Это вкусное мороженое с налётом экзотики охладит вас в знойный день.

Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 кг личи, очищенных от косточки

3 чашки фильтрованной воды

1 чашка натурального подсластителя из фрукта монаха

2 яичных белка

Цедра и сок 3 лаймов

Приготовление

Приготовьте сироп, смешав фруктовый подсластитель с фильтрованной водой. Поставьте смесь на плиту и варите на среднем огне. Сначала смесь будет мутной, но станет потом прозрачной. Как только смесь начнёт закипать, добавьте личи. Поварите около 15 минут. Снимите кастрюлю с огня. Личи измельчите в кухонном комбайне. Добавьте сок лайма. Переложите пюре в ёмкость и заморозьте. Как только смесь застынет, достаньте её из морозильной камеры и разбейте на куски, добавьте в кухонный комбайн, туда же влейте яичные белки и перемешайте, пока смесь не станет густой и однородной. Добавьте цедру лайма. Верните смесь сорбета в контейнер и снова заморозьте, желательно на ночь. При подаче украсьте свежими личи и цедрой лайма.