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Сорбет с лаймом и личи: делается очень просто, но сначала нужно приготовить сироп из фруктового подсластителя

Сорбет с лаймом и личи: лакомство для знойного лета

1:23
Еда

Приятный кисло-сладкий вкус этого сорбета с личи и лаймом покорит сердце любого сладкоежки. Это вкусное мороженое с налётом экзотики охладит вас в знойный день.

Сорбет с лаймом и личи: лакомство для знойного лета
Фото: flickr.com by T.Tseng is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1,5 кг личи, очищенных от косточки
  • 3 чашки фильтрованной воды
  • 1 чашка натурального подсластителя из фрукта монаха
  • 2 яичных белка
  • Цедра и сок 3 лаймов

Приготовление

  1. Приготовьте сироп, смешав фруктовый подсластитель с фильтрованной водой. Поставьте смесь на плиту и варите на среднем огне. Сначала смесь будет мутной, но станет потом прозрачной.
  2. Как только смесь начнёт закипать, добавьте личи. Поварите около 15 минут.
  3. Снимите кастрюлю с огня. Личи измельчите в кухонном комбайне. Добавьте сок лайма.
  4. Переложите пюре в ёмкость и заморозьте. 
  5. Как только смесь застынет, достаньте её из морозильной камеры и разбейте на куски, добавьте в кухонный комбайн, туда же влейте яичные белки и перемешайте, пока смесь не станет густой и однородной. Добавьте цедру лайма. Верните смесь сорбета в контейнер и снова заморозьте, желательно на ночь. При подаче украсьте свежими личи и цедрой лайма.
Тот самый пломбир из детства! Как приготовить домашнее мороженое пломбир
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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