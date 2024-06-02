Сорбет с лаймом и личи: делается очень просто, но сначала нужно приготовить сироп из фруктового подсластителя

Приятный кисло-сладкий вкус этого сорбета с личи и лаймом покорит сердце любого сладкоежки. Это вкусное мороженое с налётом экзотики охладит вас в знойный день.
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Ингредиенты
1,5 кг личи, очищенных от косточки
3 чашки фильтрованной воды
1 чашка натурального подсластителя из фрукта монаха
2 яичных белка
Цедра и сок 3 лаймов
Приготовление
Приготовьте сироп, смешав фруктовый подсластитель с фильтрованной водой. Поставьте смесь на плиту и варите на среднем огне. Сначала смесь будет мутной, но станет потом прозрачной.
Как только смесь начнёт закипать, добавьте личи. Поварите около 15 минут.
Снимите кастрюлю с огня. Личи измельчите в кухонном комбайне. Добавьте сок лайма.
Переложите пюре в ёмкость и заморозьте.
Как только смесь застынет, достаньте её из морозильной камеры и разбейте на куски, добавьте в кухонный комбайн, туда же влейте яичные белки и перемешайте, пока смесь не станет густой и однородной. Добавьте цедру лайма. Верните смесь сорбета в контейнер и снова заморозьте, желательно на ночь. При подаче украсьте свежими личи и цедрой лайма.
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