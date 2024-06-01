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Чудодейственные ягоды годжи! В Китае их на протяжении тысячелетий добавляли к пище для отменного здоровья

В чём польза ягод годжи

1:34
Еда

Сушёные ягоды годжи за последние пару лет стали популярным продуктом среди сторонников ЗОЖ — и не зря.

В чём польза ягод годжи
Фото: commons.wikimedia.org by Jeon Sang O is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ягоды годжи на протяжении тысячелетий использовались в Китае как добавка к пище и как лекарственное средство для улучшения общего состояния здоровья.

Как и во всех ягодах, в годжи много антиоксидантов и питательных веществ, включая

  • железо,
  • медь,
  • цинк,
  • селен,
  • калий,
  • тиамин
  • и витамины А и С.

Они помогают укрепить иммунитет. Также антиоксиданты в ягодах годжи помогают бороться с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами. Окислительный стресс может привести к повреждению клеток и появлению хронических заболеваний.

Экстракт ягод годжи может снизить общий уровень холестерина и триглицеридов. Наличие нормального или здорового липидного профиля означает, что вы меньше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Ягоды годжи обязаны своей ярко-красной кожурой растительному пигменту бета-каротину. Будучи мощным антиоксидантом, бета-каротин защищает кожу от последствий преждевременного старения, а также помогает предотвратить повреждение ДНК.

Клетчатка в ягодах годжи помогает сохранять чувство сытости, поэтому вам будет легче сбросить вес. Ягоды улучшают физическую работоспособность и даже способствует более быстрому восстановлению после тренировки.

Ягоды годжи - полезные свойства и противопоказания
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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