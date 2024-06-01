Чудодейственные ягоды годжи! В Китае их на протяжении тысячелетий добавляли к пище для отменного здоровья

Сушёные ягоды годжи за последние пару лет стали популярным продуктом среди сторонников ЗОЖ — и не зря.
Ягоды годжи на протяжении тысячелетий использовались в Китае как добавка к пище и как лекарственное средство для улучшения общего состояния здоровья.
Как и во всех ягодах, в годжи много антиоксидантов и питательных веществ, включая
Они помогают укрепить иммунитет. Также антиоксиданты в ягодах годжи помогают бороться с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами. Окислительный стресс может привести к повреждению клеток и появлению хронических заболеваний.
Экстракт ягод годжи может снизить общий уровень холестерина и триглицеридов. Наличие нормального или здорового липидного профиля означает, что вы меньше подвержены риску развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ягоды годжи обязаны своей ярко-красной кожурой растительному пигменту бета-каротину. Будучи мощным антиоксидантом, бета-каротин защищает кожу от последствий преждевременного старения, а также помогает предотвратить повреждение ДНК.
Клетчатка в ягодах годжи помогает сохранять чувство сытости, поэтому вам будет легче сбросить вес. Ягоды улучшают физическую работоспособность и даже способствует более быстрому восстановлению после тренировки.
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