Учёные назвали семь красных овощей и фруктов, которые поддержат здоровье сердечно-сосудистой системы

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News18.com: красные овощи и фрукты защитят от болезней сердца

1:53
Еда

Ежедневное употребление красных фруктов и овощей, таких как помидоры, свекла, красный перец, клубника, клюква, малина и вишня, может оказать положительное влияние на здоровье сердца.

News18.com: красные овощи и фрукты защитят от болезней сердца
Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Как пишет издание News18.com, эти продукты содержат множество полезных соединений, включая ликопин, эллаговую кислоту, кверцетин и гесперидин, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

  1. Ликопин, который присутствует в помидорах, является мощным антиоксидантом, который способен защитить клетки сердца от повреждений свободными радикалами.
  2. Свекла содержит бета-каротин, витамин А и минералы, которые помогают поддерживать здоровье сердца.
  3. Красный перец богат фитохимическими веществами, такими как бета-каротин и ликопин, которые способствуют здоровью сердца.
  4. Клубника, клюква, малина и вишня содержат разнообразные питательные вещества и антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако важно понимать, что красные фрукты и овощи не являются единственным фактором, влияющим на здоровье сердца. Здоровье сердечно-сосудистой системы зависит от множества факторов, включая общий образ жизни, физическую активность и сбалансированное питание.

Чтобы получить максимальную выгоду для сердца, важно включить красные фрукты и овощи в рамках разнообразной диеты, которая также включает в себя другие питательные продукты, такие как орехи, злаки, рыба и оливковое масло.

Кроме того, физическая активность и поддержание здорового веса также являются важными аспектами поддержания здоровья сердца.

Польза красных фруктов и овощей | красный день | муна радуга жизни
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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