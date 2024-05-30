Учёные назвали семь красных овощей и фруктов, которые поддержат здоровье сердечно-сосудистой системы

News18.com: красные овощи и фрукты защитят от болезней сердца

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Ежедневное употребление красных фруктов и овощей, таких как помидоры, свекла, красный перец, клубника, клюква, малина и вишня, может оказать положительное влияние на здоровье сердца.

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Как пишет издание News18.com, эти продукты содержат множество полезных соединений, включая ликопин, эллаговую кислоту, кверцетин и гесперидин, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства.

Ликопин, который присутствует в помидорах, является мощным антиоксидантом, который способен защитить клетки сердца от повреждений свободными радикалами. Свекла содержит бета-каротин, витамин А и минералы, которые помогают поддерживать здоровье сердца. Красный перец богат фитохимическими веществами, такими как бета-каротин и ликопин, которые способствуют здоровью сердца. Клубника, клюква, малина и вишня содержат разнообразные питательные вещества и антиоксиданты, которые помогают снизить воспаление и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Однако важно понимать, что красные фрукты и овощи не являются единственным фактором, влияющим на здоровье сердца. Здоровье сердечно-сосудистой системы зависит от множества факторов, включая общий образ жизни, физическую активность и сбалансированное питание.

Чтобы получить максимальную выгоду для сердца, важно включить красные фрукты и овощи в рамках разнообразной диеты, которая также включает в себя другие питательные продукты, такие как орехи, злаки, рыба и оливковое масло.

Кроме того, физическая активность и поддержание здорового веса также являются важными аспектами поддержания здоровья сердца.