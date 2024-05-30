Учёные назвали семь красных овощей и фруктов, которые поддержат здоровье сердечно-сосудистой системы

Ежедневное употребление красных фруктов и овощей, таких как помидоры, свекла, красный перец, клубника, клюква, малина и вишня, может оказать положительное влияние на здоровье сердца.
Как пишет издание News18.com, эти продукты содержат множество полезных соединений, включая ликопин, эллаговую кислоту, кверцетин и гесперидин, которые имеют антиоксидантные и противовоспалительные свойства.
Однако важно понимать, что красные фрукты и овощи не являются единственным фактором, влияющим на здоровье сердца. Здоровье сердечно-сосудистой системы зависит от множества факторов, включая общий образ жизни, физическую активность и сбалансированное питание.
Чтобы получить максимальную выгоду для сердца, важно включить красные фрукты и овощи в рамках разнообразной диеты, которая также включает в себя другие питательные продукты, такие как орехи, злаки, рыба и оливковое масло.
Кроме того, физическая активность и поддержание здорового веса также являются важными аспектами поддержания здоровья сердца.
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