Ароматная домашняя пицца с беконом, ветчиной, сыром и душистыми травами: друзья будут в восторге, если вы их угостите

Как приготовить пиццу с беконом и ветчиной

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот рецепт домашней пиццы с начинкой из бекона и ветчины.

Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan is licensed under public domain

Благодаря классическому сочетанию ветчины, чеддера и пармезана эта пицца обязательно станет фаворитом, особенно если вы готовите вечеринку с друзьями.

Ингредиенты

450 г теста для пиццы

1/2 столовой ложки кетчупа

1 столовая ложка оливкового масла

1/8 чайной ложки орегано

Чёрный перец по желанию

1/2 стакана сыра чеддер

3 ломтика бекона

Мука по необходимости

3 ломтика ветчины

1/2 зубчика чеснока

Соль по необходимости

1/2 стакана моцареллы

1/2 столовой ложки сыра пармезан

Приготовление

Разогрейте духовку до 220 градусов. Раскатайте тесто для пиццы в форме круга на слегка посыпанной мукой поверхности. Поджарьте ломтики бекона и ветчины на сковороде. Смешайте в миске орегано, чеснок, оливковое масло, томатный соус с солью и перцем. В отдельной миске натрите моцареллу и сыр чеддер. Запеките тесто в духовке в течение 10 минут. Намажьте соусом, затем добавьте ломтики ветчины и бекона, посыпьте тёртой моцареллой и сыром чеддер. Поместите пиццу обратно в духовку и выпекайте, пока сыр не расплавится.