Ароматная домашняя пицца с беконом, ветчиной, сыром и душистыми травами: друзья будут в восторге, если вы их угостите

Попробуйте этот рецепт домашней пиццы с начинкой из бекона и ветчины.
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Благодаря классическому сочетанию ветчины, чеддера и пармезана эта пицца обязательно станет фаворитом, особенно если вы готовите вечеринку с друзьями.
Ингредиенты
450 г теста для пиццы
1/2 столовой ложки кетчупа
1 столовая ложка оливкового масла
1/8 чайной ложки орегано
Чёрный перец по желанию
1/2 стакана сыра чеддер
3 ломтика бекона
Мука по необходимости
3 ломтика ветчины
1/2 зубчика чеснока
Соль по необходимости
1/2 стакана моцареллы
1/2 столовой ложки сыра пармезан
Приготовление
Разогрейте духовку до 220 градусов.
Раскатайте тесто для пиццы в форме круга на слегка посыпанной мукой поверхности.
Поджарьте ломтики бекона и ветчины на сковороде.
Смешайте в миске орегано, чеснок, оливковое масло, томатный соус с солью и перцем. В отдельной миске натрите моцареллу и сыр чеддер.
Запеките тесто в духовке в течение 10 минут. Намажьте соусом, затем добавьте ломтики ветчины и бекона, посыпьте тёртой моцареллой и сыром чеддер. Поместите пиццу обратно в духовку и выпекайте, пока сыр не расплавится.
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