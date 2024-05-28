Ароматная домашняя пицца с беконом, ветчиной, сыром и душистыми травами: друзья будут в восторге, если вы их угостите

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Как приготовить пиццу с беконом и ветчиной

1:25
Еда

Попробуйте этот рецепт домашней пиццы с начинкой из бекона и ветчины.

Как приготовить пиццу с беконом и ветчиной
Фото: commons.wikimedia.org by Jon Sullivan is licensed under public domain

Благодаря классическому сочетанию ветчины, чеддера и пармезана эта пицца обязательно станет фаворитом, особенно если вы готовите вечеринку с друзьями.  

Ингредиенты

  • 450 г теста для пиццы
  • 1/2 столовой ложки кетчупа
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 1/8 чайной ложки орегано
  • Чёрный перец по желанию
  • 1/2 стакана сыра чеддер
  • 3 ломтика бекона
  • Мука по необходимости
  • 3 ломтика ветчины
  • 1/2 зубчика чеснока
  • Соль по необходимости
  • 1/2 стакана моцареллы
  • 1/2 столовой ложки сыра пармезан

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 220 градусов.
  2. Раскатайте тесто для пиццы в форме круга на слегка посыпанной мукой поверхности.
  3. Поджарьте ломтики бекона и ветчины на сковороде.
  4. Смешайте в миске орегано, чеснок, оливковое масло, томатный соус с солью и перцем. В отдельной миске натрите моцареллу и сыр чеддер.
  5. Запеките тесто в духовке в течение 10 минут. Намажьте соусом, затем добавьте ломтики ветчины и бекона, посыпьте тёртой моцареллой и сыром чеддер. Поместите пиццу обратно в духовку и выпекайте, пока сыр не расплавится.
БЫСТРАЯ ПИЦЦА С ВЕТЧИНОЙ И СЫРОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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