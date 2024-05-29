Щи с рыбой и лесными грибами: густые и ароматные, понравятся тем, кто не ест мясо

Щи с грибами и рыбой: варятся из малокостной рыбы — кеты или трески

2:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Щи с грибами и рыбой — это прекрасное блюдо, которое сочетает в себе пикантность квашеной капусты, богатый вкус свежих грибов и пользу рыбы. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто предпочитает питаться без мяса или придерживается поста. Мы предлагаем вам простой и вкусный способ приготовления щей с грибами и рыбой.

Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (для кастрюли объёмом 3 литра):

350 грамм рыбы (кета, треска или другая рыба без костей),

400 грамм квашеной капусты,

150-200 грамм свежих лесных грибов,

3 небольшие луковицы,

2-3 картофелины,

2 помидора,

1 небольшая морковь,

1 столовая ложка томатной пасты,

сливочное и растительное масло для жарки,

лавровый лист, соль, перец горошком и другие приправы по вкусу,

укроп, петрушка и сметана для подачи.

Приготовление:

В кастрюлю налейте воду и добавьте квашеную капусту. Доведите до кипения, удалите пену и снизьте огонь до минимума. Варите капусту в течение 40-60 минут. После 20 минут варки добавьте в кастрюлю свежую рыбу, предварительно нарезанную на кусочки. Варите еще 20 минут, затем извлеките рыбу, удалите кости и нарежьте на кусочки. Верните рыбу обратно в кастрюлю. Порежьте свежие лесные грибы и варите их до готовности. Затем обжарьте их на сливочном масле до золотистой корочки. На отдельной сковороде обжарьте нарезанный лук, тёртую морковь, нарезанные помидоры и томатную пасту на растительном масле до получения ароматной зажарки. Добавьте грибы и зажарку в кастрюлю с капустой и рыбой. Продолжайте варить еще около 10 минут. После добавьте лавровый лист, соль, перец горошком и другие приправы по вкусу. Варите еще 10-15 минут, чтобы соединить все вкусы и ароматы. Готовые щи с грибами и рыбой готовы для подачи. Подаются они с зеленью и сметаной, чтобы добавить свежести и нотку кислинки.

Приготовьте этот вкусный и полезный рецепт щей с грибами и рыбой и насладитесь изысканным вкусом этого традиционного блюда. Это отличный способ насытиться здоровыми ингредиентами и получить удовольствие от гастрономического опыта. Приятного аппетита!