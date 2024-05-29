Щи с рыбой и лесными грибами: густые и ароматные, понравятся тем, кто не ест мясо

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Щи с грибами и рыбой: варятся из малокостной рыбы — кеты или трески

2:30
Еда

Щи с грибами и рыбой — это прекрасное блюдо, которое сочетает в себе пикантность квашеной капусты, богатый вкус свежих грибов и пользу рыбы. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто предпочитает питаться без мяса или придерживается поста. Мы предлагаем вам простой и вкусный способ приготовления щей с грибами и рыбой.

Щи с грибами и рыбой: варятся из малокостной рыбы — кеты или трески
Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты (для кастрюли объёмом 3 литра):

  • 350 грамм рыбы (кета, треска или другая рыба без костей),
  • 400 грамм квашеной капусты,
  • 150-200 грамм свежих лесных грибов,
  • 3 небольшие луковицы,
  • 2-3 картофелины,
  • 2 помидора,
  • 1 небольшая морковь,
  • 1 столовая ложка томатной пасты,
  • сливочное и растительное масло для жарки,
  • лавровый лист, соль, перец горошком и другие приправы по вкусу,
  • укроп, петрушка и сметана для подачи.

Приготовление:

  1. В кастрюлю налейте воду и добавьте квашеную капусту. Доведите до кипения, удалите пену и снизьте огонь до минимума. Варите капусту в течение 40-60 минут.
  2. После 20 минут варки добавьте в кастрюлю свежую рыбу, предварительно нарезанную на кусочки. Варите еще 20 минут, затем извлеките рыбу, удалите кости и нарежьте на кусочки. Верните рыбу обратно в кастрюлю.
  3. Порежьте свежие лесные грибы и варите их до готовности. Затем обжарьте их на сливочном масле до золотистой корочки.
  4. На отдельной сковороде обжарьте нарезанный лук, тёртую морковь, нарезанные помидоры и томатную пасту на растительном масле до получения ароматной зажарки.
  5. Добавьте грибы и зажарку в кастрюлю с капустой и рыбой. Продолжайте варить еще около 10 минут. После добавьте лавровый лист, соль, перец горошком и другие приправы по вкусу. Варите еще 10-15 минут, чтобы соединить все вкусы и ароматы.
  6. Готовые щи с грибами и рыбой готовы для подачи. Подаются они с зеленью и сметаной, чтобы добавить свежести и нотку кислинки.

Приготовьте этот вкусный и полезный рецепт щей с грибами и рыбой и насладитесь изысканным вкусом этого традиционного блюда. Это отличный способ насытиться здоровыми ингредиентами и получить удовольствие от гастрономического опыта. Приятного аппетита!

ЩИ С ГРИБАМИ - Неповторимый вкус, изумительный аромат и уникальная польза! Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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