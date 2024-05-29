Щи с рыбой и лесными грибами: густые и ароматные, понравятся тем, кто не ест мясо

Щи с грибами и рыбой — это прекрасное блюдо, которое сочетает в себе пикантность квашеной капусты, богатый вкус свежих грибов и пользу рыбы. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто предпочитает питаться без мяса или придерживается поста. Мы предлагаем вам простой и вкусный способ приготовления щей с грибами и рыбой.
Фото: flickr.com by Govisity / Tip na Trip / kosice.guide is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты (для кастрюли объёмом 3 литра):
350 грамм рыбы (кета, треска или другая рыба без костей),
400 грамм квашеной капусты,
150-200 грамм свежих лесных грибов,
3 небольшие луковицы,
2-3 картофелины,
2 помидора,
1 небольшая морковь,
1 столовая ложка томатной пасты,
сливочное и растительное масло для жарки,
лавровый лист, соль, перец горошком и другие приправы по вкусу,
укроп, петрушка и сметана для подачи.
Приготовление:
В кастрюлю налейте воду и добавьте квашеную капусту. Доведите до кипения, удалите пену и снизьте огонь до минимума. Варите капусту в течение 40-60 минут.
После 20 минут варки добавьте в кастрюлю свежую рыбу, предварительно нарезанную на кусочки. Варите еще 20 минут, затем извлеките рыбу, удалите кости и нарежьте на кусочки. Верните рыбу обратно в кастрюлю.
Порежьте свежие лесные грибы и варите их до готовности. Затем обжарьте их на сливочном масле до золотистой корочки.
На отдельной сковороде обжарьте нарезанный лук, тёртую морковь, нарезанные помидоры и томатную пасту на растительном масле до получения ароматной зажарки.
Добавьте грибы и зажарку в кастрюлю с капустой и рыбой. Продолжайте варить еще около 10 минут. После добавьте лавровый лист, соль, перец горошком и другие приправы по вкусу. Варите еще 10-15 минут, чтобы соединить все вкусы и ароматы.
Готовые щи с грибами и рыбой готовы для подачи. Подаются они с зеленью и сметаной, чтобы добавить свежести и нотку кислинки.
Приготовьте этот вкусный и полезный рецепт щей с грибами и рыбой и насладитесь изысканным вкусом этого традиционного блюда. Это отличный способ насытиться здоровыми ингредиентами и получить удовольствие от гастрономического опыта. Приятного аппетита!
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