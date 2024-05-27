Побалуйте себя изысканным лакомством: рецепт тарта из миндальной муки с жасмином

Любите экспериментировать на кухне? Если да, то вы должны попробовать этот рецепт тарта с миндалём и жасмином, который готовится из жасминового чая и миндальной муки.
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Подавайте, украсив свежими персиками и взбитыми сливками.
Ингредиенты
25 г миндальной муки
30 г яичного желтка
100 мл молока
3 чайные ложки жасминового чая
100 мл свежих сливок
30 г сахарной пудры
25 г пшеничной муки
Для начинки
30 г сахарной пудры
1 ложка взбитых сливок
Приготовление
В миске среднего размера смешайте сахар, масло, соль, муку. Сформируйте коржи для тарта, сделав углубление в центре для начинки.
Поместите их в холодильник и заморозьте на 15 минут. Затем запекайте при температуре 150 градусов около 20 минут.
Для приготовления начинки возьмите кастрюлю, добавьте сливки, жасминовый чай и молоко и вскипятите. Взбейте яйца в миске, затем добавьте миндальную муку и сахар. Перемешайте. Выложите начинку на коржи и запекайте при температуре 150 градусов 45 минут.