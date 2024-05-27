Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума поддержала резкое увеличение утилизационного сбора на автомобили
Анастасия Стоцкая провела вечер в компании молодого возлюбленного
FP: Вашингтон призывает ВСУ к лобовым атакам на ВС РФ и города
Эксперты ответили, почему кошки спят на головах членов семьи
Леонид Агутин обратился к Варум в день её рождения: "Ты делаешь мир лучше"
Россия заняла второе место в рейтинге стран Европы по доступности СПГ
Россия готова признать законность движения "Талибан"*
Актриса Мила Ершова вышла замуж за Святослава Рогожана
Эмин Агаларов во второй раз женился на Алёне Гавриловой
Побалуйте себя изысканным лакомством: рецепт тарта из миндальной муки с жасмином

Тарт с миндалём и жасмином: вкусное лакомство

1:22
Еда

Любите экспериментировать на кухне? Если да, то вы должны попробовать этот рецепт тарта с миндалём и жасмином, который готовится из жасминового чая и миндальной муки.

Тарт с миндалём и жасмином: вкусное лакомство
Фото: commons.wikimedia.org by Shisma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Подавайте, украсив свежими персиками и взбитыми сливками.

Ингредиенты

  • 25 г миндальной муки
  • 30 г яичного желтка
  • 100 мл молока
  • 3 чайные ложки жасминового чая
  • 100 мл свежих сливок
  • 30 г сахарной пудры
  • 25 г пшеничной муки

Для начинки

  • 30 г сахарной пудры
  • 1 ложка взбитых сливок

Приготовление

  1. В миске среднего размера смешайте сахар, масло, соль, муку. Сформируйте коржи для тарта, сделав углубление в центре для начинки.
  2. Поместите их в холодильник и заморозьте на 15 минут. Затем запекайте при температуре 150 градусов около 20 минут.
  3. Для приготовления начинки возьмите кастрюлю, добавьте сливки, жасминовый чай и молоко и вскипятите. Взбейте яйца в миске, затем добавьте миндальную муку и сахар. Перемешайте. Выложите начинку на коржи и запекайте при температуре 150 градусов 45 минут.
ПИРОГ С ГРУШЕЙ И МИНДАЛЕМ ОТ ШЕФА ИВЛЕВА
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Фикус Бенджамина начнёт выпускать листочки без остановки: раз в месяц подкормите растение этим средством — всего 1 ложка

Чтобы фикус Бенджамина порадовал отличным ростом, подкормите его этим средством.

Подкормка фикуса Бенджамина сахаром
Внесение компоста увеличит урожай чёрной смородины
Заряжаем чёрную смородину на щедрый урожай: вот что нужно внести под кусты в начале июня
Луковую муху прогоняю просто: готовлю простой раствор и опрыскиваю растения — о вредителе забываю
Толстянка быстро пойдёт в рост: подкормите её этим простым средством из аптеки — пышная крона обеспечена
Применение новых авиабомб в зоне боёв говорит о новом этапе СВО Дмитрий Плотников Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Клубника, которая лежит на земле, не будет гнить при созревании: воспользуйтесь этими лайфхаками
Кошачьи сигналы: почему ваш пушистик переворачивается на спину и что это значит
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Неожиданные преимущества плацкартных вагонов: что привлекает иностранцев и отталкивает россиян
Последние материалы
Захарова: Пусть Карис продемонстрирует, как собирается поставить Россию на колени
Биологи определили критичную солёность воды для планктонных рачков — 3,5 г/л
Сергей Безруков рассказал, как бороться со звёздной болезнью
Цены на услуги в Амурской области взлетели: страхование подорожало на треть
Полезный крем-суп из зелёного горошка и мяты: лёгкий обед
Пьем воду и худеем
7 главных советов о правильном уходе за гортензией летом
Сколько стоит проехать километр на популярных автомобилях в России: исследование НАПИ
Польза или вред использования соды в саду
Охлобыстин не смог быть священником и сниматься в кино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников