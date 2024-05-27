Побалуйте себя изысканным лакомством: рецепт тарта из миндальной муки с жасмином

Тарт с миндалём и жасмином: вкусное лакомство

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите экспериментировать на кухне? Если да, то вы должны попробовать этот рецепт тарта с миндалём и жасмином, который готовится из жасминового чая и миндальной муки.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Подавайте, украсив свежими персиками и взбитыми сливками.

Ингредиенты

25 г миндальной муки

30 г яичного желтка

100 мл молока

3 чайные ложки жасминового чая

100 мл свежих сливок

30 г сахарной пудры

25 г пшеничной муки

Для начинки

30 г сахарной пудры

1 ложка взбитых сливок

Приготовление

В миске среднего размера смешайте сахар, масло, соль, муку. Сформируйте коржи для тарта, сделав углубление в центре для начинки. Поместите их в холодильник и заморозьте на 15 минут. Затем запекайте при температуре 150 градусов около 20 минут. Для приготовления начинки возьмите кастрюлю, добавьте сливки, жасминовый чай и молоко и вскипятите. Взбейте яйца в миске, затем добавьте миндальную муку и сахар. Перемешайте. Выложите начинку на коржи и запекайте при температуре 150 градусов 45 минут.