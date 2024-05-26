Паста феттучини с чесноком, оливками, базиликом и петрушкой: ароматный ужин в итальянском стиле

Это лёгкое блюдо из пасты феттучини с чесноком и оливками — идеальный вариант для полезного ужина.
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Ингредиенты
Цельнозерновая паста феттучини
Соль
1/4 стакана оливкового масла
8 измельчённых зубчиков чеснока
1 чашка мелко нарезанной петрушки
1 чашка оливок без косточек
1/4 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца
3 столовые ложки несолёного сливочного масла
1 чашка листьев базилика
2 чайные ложки лимонного сока
Приготовление
Отварите пасту.
Нагрейте оливковое масло в сотейнике. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая. Как только чеснок станет мягким, добавьте петрушку. Добавьте оливки и хлопья красного перца и готовьте ещё минуту.
Переложите приготовленные макароны в сотейник с соусом, добавьте сливочное масло и полстакана жидкости, в которой варились макароны. Снимите кастрюлю с огня и добавьте базилик, цедру лимона и лимонный сок.
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