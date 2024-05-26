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Паста феттучини с чесноком, оливками, базиликом и петрушкой: ароматный ужин в итальянском стиле

Паста феттучини с чесноком и оливками: лёгкий ужин

1:06
Еда

Это лёгкое блюдо из пасты феттучини с чесноком и оливками — идеальный вариант для полезного ужина.

Паста феттучини с чесноком и оливками: лёгкий ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Gaztarrotz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Цельнозерновая паста феттучини
  • Соль
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 8 измельчённых зубчиков чеснока
  • 1 чашка мелко нарезанной петрушки
  • 1 чашка оливок без косточек
  • 1/4 чайной ложки измельчённых хлопьев красного перца
  • 3 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 1 чашка листьев базилика
  • 2 чайные ложки лимонного сока

Приготовление

  1. Отварите пасту.
  2. Нагрейте оливковое масло в сотейнике. Добавьте чеснок и готовьте, помешивая. Как только чеснок станет мягким, добавьте петрушку. Добавьте оливки и хлопья красного перца и готовьте ещё минуту.
  3. Переложите приготовленные макароны в сотейник с соусом, добавьте сливочное масло и полстакана жидкости, в которой варились макароны. Снимите кастрюлю с огня и добавьте базилик, цедру лимона и лимонный сок.
Вкусный ужин за 15 минут! ФЕТТУЧИНИ В СЛИВОЧНОМ СОУСЕ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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