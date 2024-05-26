Изумрудно-зелёный смузи с яблоками, шпинатом, имбирём и семенами конопли: делается на кокосовой воде

Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.