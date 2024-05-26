Изумрудно-зелёный смузи с яблоками, шпинатом, имбирём и семенами конопли: делается на кокосовой воде

Свежий шпинат и яблоки Гренни Смит — идеальное сочетание для вкусного и освежающего зелёного смузи. Семена конопли добавляют напитку растительного белка и полезных жиров.
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Муравьи могут представлять серьезную проблему для жителей домов и коттеджей, особенно в летнее время. Они могут проникнуть в дом через щели и щелочки, искать еду на кухне, испортить продукты или даже нанести вред дому. Поэтому важно знать, как прогнать муравьев с участка, чтобы избавиться от этой назойливой проблемы.