Домашнее клубничное желе: понравится сладкоежкам, которые следят за фигурой

Клубничное желе: полезный и очень ароматный ягодный десерт

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление свежего и ароматного клубничного желе — идеальный способ насладиться легким летним десертом. В отличие от магазинной версии, домашнее желе из свежей клубники намного вкуснее. Главное, что готовить такое желе довольно просто.

Фото: flickr.com by KFoodaddict is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

400 г свежей клубники,

350 мл воды,

3 столовые ложки сахарного песка,

10 г желатина.

Приготовление

Начнём с размачивания желатина: залейте его 50 мл холодной кипяченой воды, хорошо перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы желатин набух. Затем, в небольшой кастрюле или сотейнике, растворите сахар в оставшейся воде и доведите до кипения. Добавьте 200 г свежей клубники и снимите с огня. Откиньте ягоды на дуршлаг, а желатин размешайте в получившемся клубничном сиропе. Свежую клубнику порежьте на 4 части и положите в креманки. Залейте их клубничным сиропом и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы желе полностью застыло.

Готовое клубничное желе можно подавать в креманках и украсить оставшимися свежими ягодами. Если хотите добавить дополнительный аромат, можно смешать в желе немного лимонного сока или добавить мятную эссенцию. Приятного аппетита и наслаждайтесь вкусом этого легкого летнего десерта!