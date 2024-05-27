Домашнее клубничное желе: понравится сладкоежкам, которые следят за фигурой

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Клубничное желе: полезный и очень ароматный ягодный десерт

1:31
Еда

Приготовление свежего и ароматного клубничного желе — идеальный способ насладиться легким летним десертом. В отличие от магазинной версии, домашнее желе из свежей клубники намного вкуснее. Главное, что готовить такое желе довольно просто.

Клубничное желе: полезный и очень ароматный ягодный десерт
Фото: flickr.com by KFoodaddict is licensed under CC BY 2.0.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 400 г свежей клубники,
  • 350 мл воды,
  • 3 столовые ложки сахарного песка,
  • 10 г желатина.

Приготовление

  1. Начнём с размачивания желатина: залейте его 50 мл холодной кипяченой воды, хорошо перемешайте и оставьте на 20 минут, чтобы желатин набух.
  2. Затем, в небольшой кастрюле или сотейнике, растворите сахар в оставшейся воде и доведите до кипения.
  3. Добавьте 200 г свежей клубники и снимите с огня.
  4. Откиньте ягоды на дуршлаг, а желатин размешайте в получившемся клубничном сиропе.
  5. Свежую клубнику порежьте на 4 части и положите в креманки. Залейте их клубничным сиропом и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы желе полностью застыло.

Готовое клубничное желе можно подавать в креманках и украсить оставшимися свежими ягодами. Если хотите добавить дополнительный аромат, можно смешать в желе немного лимонного сока или добавить мятную эссенцию. Приятного аппетита и наслаждайтесь вкусом этого легкого летнего десерта!

Клубничное желе / Strawberry Jelly
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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