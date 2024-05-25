Ароматный кофе со льдом и сгущёнкой: всего три составляющих и максимум удовольствия

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Кофе со сгущёнкой и льдом: простой десертный напиток для тёплых дней

1:13
Еда

Ароматный кофе с сгущёнкой и льдом — это простой и вкусный способ насладиться освежающим напитком в тёплые деньки.

Кофе со сгущёнкой и льдом: простой десертный напиток для тёплых дней
Фото: commons.wikimedia.org by frank mckenna frankiefoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • Лёд;
  • 1 стакан свежесваренного натурального кофе;
  • 40 г сгущённого молока.

Вот пошаговая инструкция для приготовления этого восхитительного напитка:

  1. Приготовьте свой любимый кофе, используя предпочитаемый способ. Можно приготовить кофе с помощью кофеварки, френч-пресса или других доступных вам инструментов.
  2. Заполните стакан льдом.
  3. На лёд вылейте сгущённое молоко. Обратите внимание на количество — добавьте достаточное количество сгущёнки, чтобы получить желаемую сладость.
  4. Залейте лёд со сгущёнкой свежесваренным горячим кофе. Хорошо перемешайте, чтобы сгущёнка растворилась и смешалась с кофе.

Теперь вы можете наслаждаться этим ароматным кофе со сгущёнкой и льдом. Этот напиток идеально подходит для охлаждения в летние дни или для того, чтобы просто насладиться необычный жидким десертом. Приятного аппетита!

За Три секунды Кофе со льдом и сгущенкой Айс кофе по вьетнамски
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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