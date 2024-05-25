Ароматный кофе со льдом и сгущёнкой: всего три составляющих и максимум удовольствия

Кофе со сгущёнкой и льдом: простой десертный напиток для тёплых дней

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Ароматный кофе с сгущёнкой и льдом — это простой и вкусный способ насладиться освежающим напитком в тёплые деньки.

Фото: commons.wikimedia.org by frank mckenna frankiefoto is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

Лёд;

1 стакан свежесваренного натурального кофе;

40 г сгущённого молока.

Вот пошаговая инструкция для приготовления этого восхитительного напитка:

Приготовьте свой любимый кофе, используя предпочитаемый способ. Можно приготовить кофе с помощью кофеварки, френч-пресса или других доступных вам инструментов. Заполните стакан льдом. На лёд вылейте сгущённое молоко. Обратите внимание на количество — добавьте достаточное количество сгущёнки, чтобы получить желаемую сладость. Залейте лёд со сгущёнкой свежесваренным горячим кофе. Хорошо перемешайте, чтобы сгущёнка растворилась и смешалась с кофе.

Теперь вы можете наслаждаться этим ароматным кофе со сгущёнкой и льдом. Этот напиток идеально подходит для охлаждения в летние дни или для того, чтобы просто насладиться необычный жидким десертом. Приятного аппетита!