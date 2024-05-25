Ароматный кофе со льдом и сгущёнкой: всего три составляющих и максимум удовольствия

Ароматный кофе с сгущёнкой и льдом — это простой и вкусный способ насладиться освежающим напитком в тёплые деньки.
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Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
Лёд;
1 стакан свежесваренного натурального кофе;
40 г сгущённого молока.
Вот пошаговая инструкция для приготовления этого восхитительного напитка:
Приготовьте свой любимый кофе, используя предпочитаемый способ. Можно приготовить кофе с помощью кофеварки, френч-пресса или других доступных вам инструментов.
Заполните стакан льдом.
На лёд вылейте сгущённое молоко. Обратите внимание на количество — добавьте достаточное количество сгущёнки, чтобы получить желаемую сладость.
Залейте лёд со сгущёнкой свежесваренным горячим кофе. Хорошо перемешайте, чтобы сгущёнка растворилась и смешалась с кофе.
Теперь вы можете наслаждаться этим ароматным кофе со сгущёнкой и льдом. Этот напиток идеально подходит для охлаждения в летние дни или для того, чтобы просто насладиться необычный жидким десертом. Приятного аппетита!
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