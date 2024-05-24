Жюльен из цветной капусты: изысканный гарнир или лёгкое основное блюдо без мяса

Рецепт жюльена из цветной капусты — прекрасный способ приготовления вкусного блюда для всей семьи.
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International
Вам потребуются следующие ингредиенты:
Свежая цветная капуста — 200 грамм;
Шампиньоны (ломтики), замороженные — 150 грамм;
Луковица — 1 штука;
Мука — 1,5 столовых ложки;
Молоко — 1 стакан;
Тёртый сыр — полстакана;
Соль — по вкусу;
Перец — по вкусу;
Масло — 2 столовых ложки;
Панировочные сухари — по вкусу.
Приготовление:
Сначала приготовьте цветную капусту, отварив её до готовности. Затем нарежьте её на небольшие кусочки.
Измельчите лук и обжарьте его до прозрачности. Затем добавьте замороженные шампиньоны и обжарьте до того момента, пока вся жидкость не испарится.
Постепенно добавьте муку в сковороду и готовьте несколько минут, чтобы она равномерно распределилась и поджарилась.
Подогрейте молоко и постепенно влейте его в сковороду с луком и грибами, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Если хотите, добавьте половину тёртого сыра для более насыщенного вкуса. Посолите и поперчите по вкусу.
Смешайте цветную капусту с соусом и выложите смесь в запекаемую форму или небольшие формочки, предварительно смазанные маслом и посыпанные панировочными сухарями. Посыпьте тертым сыром сверху.
Запекайте жюльен в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия, пока не образуется золотистая корочка. Г
отовый жюльен из цветной капусты можно подавать горячим. Он отлично подойдет как гарнир или основное блюдо. Приятного аппетита!
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КАК Я ГОТОВЛЮ ЛЕНИВЫЙ ЖУЛЬЕН с гарниром из ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ