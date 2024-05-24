Жюльен из цветной капусты: изысканный гарнир или лёгкое основное блюдо без мяса

Жюльен из цветной капусты: лёгкий и вкусный ужин

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт жюльена из цветной капусты — прекрасный способ приготовления вкусного блюда для всей семьи.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вам потребуются следующие ингредиенты:

Свежая цветная капуста — 200 грамм;

Шампиньоны (ломтики), замороженные — 150 грамм;

Луковица — 1 штука;

Мука — 1,5 столовых ложки;

Молоко — 1 стакан;

Тёртый сыр — полстакана;

Соль — по вкусу;

Перец — по вкусу;

Масло — 2 столовых ложки;

Панировочные сухари — по вкусу.

Приготовление:

Сначала приготовьте цветную капусту, отварив её до готовности. Затем нарежьте её на небольшие кусочки. Измельчите лук и обжарьте его до прозрачности. Затем добавьте замороженные шампиньоны и обжарьте до того момента, пока вся жидкость не испарится. Постепенно добавьте муку в сковороду и готовьте несколько минут, чтобы она равномерно распределилась и поджарилась. Подогрейте молоко и постепенно влейте его в сковороду с луком и грибами, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Если хотите, добавьте половину тёртого сыра для более насыщенного вкуса. Посолите и поперчите по вкусу. Смешайте цветную капусту с соусом и выложите смесь в запекаемую форму или небольшие формочки, предварительно смазанные маслом и посыпанные панировочными сухарями. Посыпьте тертым сыром сверху. Запекайте жюльен в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия, пока не образуется золотистая корочка. Г

отовый жюльен из цветной капусты можно подавать горячим. Он отлично подойдет как гарнир или основное блюдо. Приятного аппетита!