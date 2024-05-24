Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Илон Маск высказался против тарифов на китайские электромобили во время выступления
Когда полив может привести к гибели растений
Эксперт по косметологии обсудил методы предотвращения морщин на шее
Жаркое с картофелем по-домашнему: готовим его из курицы
Почему в кинотеатрах на самом деле принято есть попкорн
Исследователи пояснили, из-за чего возникает переедание
Певица Анна Седокова и ее муж Янис Тимма опубликовали откровенные фото
Страховщики завышают стоимость страховки для жителей приграничных регионов
Почему важно пить воду во время занятий спортом
Жюльен из цветной капусты: изысканный гарнир или лёгкое основное блюдо без мяса

Жюльен из цветной капусты: лёгкий и вкусный ужин

1:45
Еда

Рецепт жюльена из цветной капусты — прекрасный способ приготовления вкусного блюда для всей семьи.

Жюльен из цветной капусты: лёгкий и вкусный ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Mariya Voronina (Мария Воронина). food4all.ru. is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Вам потребуются следующие ингредиенты:

  • Свежая цветная капуста — 200 грамм;
  • Шампиньоны (ломтики), замороженные — 150 грамм;
  • Луковица — 1 штука;
  • Мука — 1,5 столовых ложки;
  • Молоко — 1 стакан;
  • Тёртый сыр — полстакана;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец — по вкусу;
  • Масло — 2 столовых ложки;
  • Панировочные сухари — по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала приготовьте цветную капусту, отварив её до готовности. Затем нарежьте её на небольшие кусочки.
  2. Измельчите лук и обжарьте его до прозрачности. Затем добавьте замороженные шампиньоны и обжарьте до того момента, пока вся жидкость не испарится.
  3. Постепенно добавьте муку в сковороду и готовьте несколько минут, чтобы она равномерно распределилась и поджарилась.
  4. Подогрейте молоко и постепенно влейте его в сковороду с луком и грибами, постоянно помешивая, пока соус не загустеет. Если хотите, добавьте половину тёртого сыра для более насыщенного вкуса. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Смешайте цветную капусту с соусом и выложите смесь в запекаемую форму или небольшие формочки, предварительно смазанные маслом и посыпанные панировочными сухарями. Посыпьте тертым сыром сверху.
  6. Запекайте жюльен в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов Цельсия, пока не образуется золотистая корочка. Г

отовый жюльен из цветной капусты можно подавать горячим. Он отлично подойдет как гарнир или основное блюдо. Приятного аппетита!

КАК Я ГОТОВЛЮ ЛЕНИВЫЙ ЖУЛЬЕН с гарниром из ЦВЕТНОЙ КАПУСТЫ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нельзя делать при прохождении пограничного контроля: советы для путешественников

В аэропорту существует множество правил и норм поведения, которые необходимо соблюдать.

Туристам рассказали, чего никогда не стоит совершать в аэропорту
Способы использования йода для клубники
Как повысить урожайность клубники с помощью йода
Как на кошачьем сказать "я тебя люблю" — фелинологи научились говорить с пушистиками
Певец Николай Басков заявил, что российский шоу-бизнес очистился
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
От пня на участке избавляюсь так: засыпаю его этими порошками, выполняю один приём — легко удаляю этот кусок дерева
Что делать с тюльпанами после цветения
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Вариаторы больше не подведут: эксперт развенчивает мифы о надежности японских CVT
Последние материалы
Когда полив может привести к гибели растений
Эксперт по косметологии обсудил методы предотвращения морщин на шее
Жаркое с картофелем по-домашнему: готовим его из курицы
Почему в кинотеатрах на самом деле принято есть попкорн
Исследователи пояснили, из-за чего возникает переедание
Певица Анна Седокова и ее муж Янис Тимма опубликовали откровенные фото
Страховщики завышают стоимость страховки для жителей приграничных регионов
Почему важно пить воду во время занятий спортом
Морковь нельзя употреблять людям с язвой желудка и колитом
Tesla отказалась от цели по производству 20 миллионов электромобилей к 2030 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников