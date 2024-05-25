Как пожарить на сковороде филе лосося? Очень простой вариант, когда не хочется долго стоять у плиты

Жареный на сковороде лосось: как приготовить

0:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Лосось, содержащий более 1500 миллиграммов (мг) жирных кислот омега-3 на порцию, является одной из самых полезных рыб, которые вы можете добавить в свой рацион.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предлагаем вам очень простой рецепт жареного на сковороде лосося.

Ингредиенты

2 филе лосося

2 столовые ложки оливкового масла

Соль по вкусу

Приготовление

Промойте филе, затем обсушите бумажными полотенцами. Приправьте по вкусу морской солью. Нагрейте масло в сковороде и выложите филе кожей вверх. Готовьте около 5 минут с каждой стороны. Переложите филе на тарелки и снимите кожу.