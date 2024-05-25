Как пожарить на сковороде филе лосося? Очень простой вариант, когда не хочется долго стоять у плиты

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Жареный на сковороде лосось: как приготовить

0:42
Еда

Лосось, содержащий более 1500 миллиграммов (мг) жирных кислот омега-3 на порцию, является одной из самых полезных рыб, которые вы можете добавить в свой рацион.

Жареный на сковороде лосось: как приготовить
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Предлагаем вам очень простой рецепт жареного на сковороде лосося.

Ингредиенты

  • 2 филе лосося
  • 2 столовые ложки оливкового масла
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Промойте филе, затем обсушите бумажными полотенцами. Приправьте по вкусу морской солью.
  2. Нагрейте масло в сковороде и выложите филе кожей вверх. Готовьте около 5 минут с каждой стороны.
  3. Переложите филе на тарелки и снимите кожу.
Как очень Вкусно и Просто приготовить ФИЛЕ ЛОСОСЯ на сковороде
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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