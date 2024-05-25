Как пожарить на сковороде филе лосося? Очень простой вариант, когда не хочется долго стоять у плиты
Жареный на сковороде лосось: как приготовить
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Лосось, содержащий более 1500 миллиграммов (мг) жирных кислот омега-3 на порцию, является одной из самых полезных рыб, которые вы можете добавить в свой рацион.
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Предлагаем вам очень простой рецепт жареного на сковороде лосося.
Ингредиенты
- 2 филе лосося
- 2 столовые ложки оливкового масла
- Соль по вкусу
Приготовление
- Промойте филе, затем обсушите бумажными полотенцами. Приправьте по вкусу морской солью.
- Нагрейте масло в сковороде и выложите филе кожей вверх. Готовьте около 5 минут с каждой стороны.
- Переложите филе на тарелки и снимите кожу.
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Как очень Вкусно и Просто приготовить ФИЛЕ ЛОСОСЯ на сковороде