Мы вам подскажем, как можно вкусно приготовить перловку со свёклой и лавандой: так вы точно ещё не пробовали

Перлотто готовится по принципу ризотто, только главным ингредиентом в таком блюде является перловка, а не рис. Гарнир получается аппетитным, с характерным земельно-сладковатым вкусом свёклы.
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Ингредиенты
Полкило свёклы, очищенной
3 столовые ложки оливкового масла
Соль и перец
4 чашки куриного или овощного бульона
3 столовые ложки несолёного сливочного масла
1 луковица, мелко нарезанная
2 зубчика чеснока
Цедра лимона
1,5 стакана перловой крупы
Стакан сухого белого вина
1 чайная ложка мелко нарезанной лаванды
200 г мягкого козьего сыра, раскрошенного
Приготовление
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Поместите свёклу в небольшую форму для запекания и сбрызните маслом, посолите и поперчите. Накройте противень фольгой и запекайте свёклу до готовности. Это займёт около 1-1,5 часов. Снимите кожуру, нарежьте свёклу кубиком.
Потушите в глубоком сотейнике лук, чеснок и цедру лимона. Добавьте свёклу и хорошо перемешайте. Добавьте перловку, обжарьте. Добавьте вино, через пару минут влейте горячий бульон. Готовьте 40 минут.
Как только вся жидкость впитается, снимите сотейник с огня, затем посыпьте перловку лавандой и половиной козьего сыра. Добавьте оставшееся сливочное масло. Накройте крышкой и дайте постоять 2 минуты, затем перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.
При подаче посыпьте перлотто оставшимся козьим сыром.
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