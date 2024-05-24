Мы вам подскажем, как можно вкусно приготовить перловку со свёклой и лавандой: так вы точно ещё не пробовали

Перлотто со свёклой и лавандой: аппетитное блюдо

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Перлотто готовится по принципу ризотто, только главным ингредиентом в таком блюде является перловка, а не рис. Гарнир получается аппетитным, с характерным земельно-сладковатым вкусом свёклы.

Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

Полкило свёклы, очищенной

3 столовые ложки оливкового масла

Соль и перец

4 чашки куриного или овощного бульона

3 столовые ложки несолёного сливочного масла

1 луковица, мелко нарезанная

2 зубчика чеснока

Цедра лимона

1,5 стакана перловой крупы

Стакан сухого белого вина

1 чайная ложка мелко нарезанной лаванды

200 г мягкого козьего сыра, раскрошенного

Приготовление

Разогрейте духовку до 190 градусов. Поместите свёклу в небольшую форму для запекания и сбрызните маслом, посолите и поперчите. Накройте противень фольгой и запекайте свёклу до готовности. Это займёт около 1-1,5 часов. Снимите кожуру, нарежьте свёклу кубиком. Потушите в глубоком сотейнике лук, чеснок и цедру лимона. Добавьте свёклу и хорошо перемешайте. Добавьте перловку, обжарьте. Добавьте вино, через пару минут влейте горячий бульон. Готовьте 40 минут. Как только вся жидкость впитается, снимите сотейник с огня, затем посыпьте перловку лавандой и половиной козьего сыра. Добавьте оставшееся сливочное масло. Накройте крышкой и дайте постоять 2 минуты, затем перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу. При подаче посыпьте перлотто оставшимся козьим сыром.