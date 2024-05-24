Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Чиркова: куркума может способствовать профилактике рака
Россиянам посоветовали посещать Зимбабве в связке из 2-3 стран
Почему нельзя двигаться справа от фуры: совет водителям легковушек
"Тучи сгущаются над Сионом": генсек ООН требует прекращения операции в Рафахе
EcoToxic: около 70% видов тунца и акул содержат небезопасное количество ртути
В Москве и Ленобласти введены ограничения на строительство студий
В КНДР из Владивостока запустят пассажирские поезда
ЕС согласовал действия с границами на случай новой пандемии или иного форс-мажора
Как отучить кошку ходить по мебели: самый простой и безопасный способ
Мы вам подскажем, как можно вкусно приготовить перловку со свёклой и лавандой: так вы точно ещё не пробовали

Перлотто со свёклой и лавандой: аппетитное блюдо

1:46
Еда

Перлотто готовится по принципу ризотто, только главным ингредиентом в таком блюде является перловка, а не рис. Гарнир получается аппетитным, с характерным земельно-сладковатым вкусом свёклы.

Перлотто со свёклой и лавандой: аппетитное блюдо
Фото: commons.wikimedia.org by Johann Jaritz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Полкило свёклы, очищенной
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • Соль и перец
  • 4 чашки куриного или овощного бульона
  • 3 столовые ложки несолёного сливочного масла
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 2 зубчика чеснока
  • Цедра лимона
  • 1,5 стакана перловой крупы
  • Стакан сухого белого вина
  • 1 чайная ложка мелко нарезанной лаванды
  • 200 г мягкого козьего сыра, раскрошенного

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. Поместите свёклу в небольшую форму для запекания и сбрызните маслом, посолите и поперчите. Накройте противень фольгой и запекайте свёклу до готовности. Это займёт около 1-1,5 часов. Снимите кожуру, нарежьте свёклу кубиком. 
  3. Потушите в глубоком сотейнике лук, чеснок и цедру лимона. Добавьте свёклу и хорошо перемешайте. Добавьте перловку, обжарьте.  Добавьте вино, через пару минут влейте горячий бульон. Готовьте 40 минут.
  4. Как только вся жидкость впитается, снимите сотейник с огня, затем посыпьте перловку лавандой и половиной козьего сыра. Добавьте оставшееся сливочное масло. Накройте крышкой и дайте постоять 2 минуты, затем перемешайте. Добавьте соль и перец по вкусу.
  5. При подаче посыпьте перлотто оставшимся козьим сыром.
Перлотто с грибами - итальянское блюдо из перловки и грибов
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Урожаю будет конец: в какое время нельзя поливать огород

Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.

Рассказываем, когда полив хуже пользы
Как избавиться от тли с помощью дегтярного мыла?
Этот раствор избавляет от тли, паутинного клеща и мучнистой росы: сможет приготовить каждый садовод
Какие нужны удобрения, чтобы ягода клубники была крупной?
Ходьба для похудения: простой и эффективный способ улучшить форму
Сербы получили ярлык "геноцидной нации". Не надо было Вучичу жать руку Биллу Клинтону Любовь Степушова "Создатели" Зеленского отказались ехать на мирный саммит в Швейцарию Дмитрий Плотников Нетаньяху вляпался в "высшую лигу" современной политики, и теперь у Израиля проблемы Юрий Бочаров
Максимальная продолжительность жизни кошки: названа цифра
Узнайте, почему так важно есть петрушку каждый день. Удивительные свойства популярной зелени
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Как спасти клубнику от нашествия долгоносика
Последние материалы
"Тучи сгущаются над Сионом": генсек ООН требует прекращения операции в Рафахе
В Москве и Ленобласти введены ограничения на строительство студий
В КНДР из Владивостока запустят пассажирские поезда
ЕС согласовал действия с границами на случай новой пандемии или иного форс-мажора
Как отучить кошку ходить по мебели: самый простой и безопасный способ
США продолжают поставки вооружений Украине
Перлотто со свёклой и лавандой: аппетитное блюдо
Как размножить чёрную смородину черенкованием?
Как избавиться от шрамов и рубцов на лице после пластической операции
Лариса Гузеева показала праздник в честь своего дня рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников